Seçim yenilgisinin ardından muhalefette krizin boyutu arttı

Seçim mağlubiyeti sonrasında muhalefet cephesinde soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun,, "En son tercihim seçime CHP listelerinden girmekti" açıklaması, partiler arasındaki pazarlığı ortaya çıkardı. Davutoğlu'nun açıklamasına İYİ Parti'den değerlendirme geldi.

İyi Parti'den CHP'ye serzeniş

Davutoğlu'nun, "İyi Parti'ye teklif götürdüm" sözlerine ilişkin Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu açıklama yaptı. "Evet görüştük" ifadesini kullanan Zorlu, "Kazanacak aday" vurgusu üzerinden CHP'ye serzenişte bulundu.

CHP'nin milletin sesini dinlemediğini savunan Zorlu, "Şimdi elbette geçmişin muhasebesini yapıyoruz, yapmalıyız da" dedi.

Muhalefetin seçim yenilgisine ilişkin bir açıklama da İyi Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz'dan geldi.

Yerel seçimlere aday hazırlığı

Uz, seçimin Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması sebebiyle kaybedildiğini söyledi. İyi Parti'li Uz, yerel seçime ittifaksız girilebileceğinin sinyalini verdi.

İstanbul ve Ankara'da aday çıkarmak için partinin yetkili kurullarını işaret etti. Uz, bu bağlamda bir çalışma yapıldığını, bazı isimlerin adaylık için hazırlandığını kaydetti.

Tartışmalar sürerken CHP, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırdı.

Ancak, ana muhalefete İYİ Parti'den destek gelmedi. CHP'nin çağrısına DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi milletvekilleri imza verdi; İYİ Parti'lilerden ise imza desteği çıkmadı.