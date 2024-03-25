Seçim güvenliği için 594 bin personel görev yapacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin güvenlik toplantısında konuştu.

Bakan Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti;

İl valileri, il jandarma komutanları, il emniyet müdürleri ve diğer ilgili birim yetkilileri amirlerinin katılımıyla seçim güvenliği toplantıları düzenledik. Bu toplantılarda gerçekleştirilen risk analizleri doğrultusunda il seçim güvenlik planları hazırlandı. Bu çalışmalara ilave olarak, 81 ilimizin valileri ile seçim güvenliğine yönelik toplantılar düzenledik. Yüksek Seçim Kurulu başkanlığı yetkilileri ile değerlendirme toplantıları yaptık. Ayrıca, Yüksek Seçim Kurulu başkanlığı koordinasyonunda İller İdaresi Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü temsilcilerinin katılımıyla siber güvenlik konusunda toplantılar yapıldı ve alınması gereken tedbirler belirlendi.

Bugüne kadar ülke olarak gerçekleştirdiğimiz tüm genel ve yerel seçimlerden hamdolsun demokrasimizi taçlandırarak çıktık. Geçen yıl iki büyük seçimi tecrübe ettik. Ülke olarak yüzde 90'lara varan katılımla halkımızın iradesi bu seçimlerde de sandığa yansıdı. Şimdi önümüzde 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi var. 85 milyon vatandaşımızın her birini gönül rahatlığıyla sandığa gitmesi ve milli iradenin sandığa yansıyabilmesi için valiliklerimizle, jandarmamızla, polisimizle tüm kolluk kuvvetlerimizle hukuk devleti sınırları içerisinde her türlü tedbiri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde seçim güvenliği kapsamında 324 bin Emniyet Genel Müdürlüğü, 197 bin Jandarma Genel Komutanlığı, 2 bin 850 Sahil Güvenlik Komutanlığı ve 53 bin güvenlik korucusu ve 17 bin gönüllü güvenlik korucusu olmak üzere toplam 594 bin personelimiz görevlendirildi. Ayrıca kolluk birimlerimize ait helikopterlerimizi, uçaklarımızı, İHA'larımızı göreve hazır vaziyette tutuyoruz. İnanıyorum ki, 81 ilimizin tamamında her şehrimizde, her sokakta, İçişleri ailemizle huzur ve güven içinde bir seçim ortamı yaşayacağız.