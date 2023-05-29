Sayıştay'ın 161. kuruluş yıl dönümü

Yener başkanlığındaki heyet, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Misak-ı Milli Kulesi'ndeki Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Yener, şunları kaydetti:

"Aziz Atatürk, bugün Sayıştayımızın kuruluşunun 161. yılını kutlamanın gururunu ve onurunu taşıyoruz. Demokrasimizin vazgeçilmez unsurlarından biri olarak yargı yetkisiyle donatılmış bağımsız bir yüksek denetim organı olan Sayıştayımız, kamu mali yönetiminin doğru, etkin ve verimli bir şekilde işleyişinin sağlanması konusunda çok önemli bir görevi yerine getirmektedir. TBMM adına kamuya ait tüm kaynakları denetlemek ve yargılamakla görevli olan Sayıştay bu önemli rolünün ve sorumluluğunun bilincinde olarak hukuk devleti anlayışı içerisinde çalışmalarına kararlılıkla devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle şahsım ve tüm Sayıştay mensupları adına sonsuz şükran ve saygılarımı sunuyorum."