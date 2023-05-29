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Gündem
AA 29.05.2023 09:46

Dışişleri, Türk balıkçı gemisine Suriye rejimi tarafından ateş açılmasını kınadı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Adana Karataş Limanı'ndan denize açılan Türk balıkçı teknesine Suriye rejimi güvenlik güçleri tarafından ateş açılmasını kınadı.

Dışişleri, Türk balıkçı gemisine Suriye rejimi tarafından ateş açılmasını kınadı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç, Türk balıkçı teknesine, uluslararası sularda Suriye rejimi güvenlik güçlerine ait gemiler tarafından ateş açılması hakkındaki soruya yanıt verdi.

Sözcü Bilgiç, "Adana Karataş Limanı'ndan denize açılan 'Mahmutcan-1' adlı Türk balıkçı teknesine uluslararası sularda seyrederken Suriye rejimi güvenlik güçlerine ait 2 gemi tarafından dün (28 Mayıs) ateş açılmasını ve bu şekilde 2 balıkçımızın hafif şekilde yaralanmasını, teknede maddi zarara sebebiyet verilmesini kınıyoruz" sözlerini kullandı.

Bilgiç, uluslararası sularda meydana gelen ve Samandağ Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasına konu olan bu müessif hadisenin takipçisi olacaklarını vurguladı.

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