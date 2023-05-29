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Gündem
AA 29.05.2023 09:43

Dışişleri Bakanlığı: Avrupa'da ırkçılık arttı

Dışişleri Bakanlığı, Almanya'nın Solingen kentinde 1993'te düzenlenen saldırıdan bu yana Avrupa'da ırkçılığın arttığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı: Avrupa'da ırkçılık arttı
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Solingen şehrinde 29 Mayıs 1993'te ırkçı grup tarafından evlerinin kundaklanması sonucu hayatını kaybeden 5 vatandaşın, alçak saldırının 30. yılında saygı ve rahmetle anıldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırının 30'uncu yılı dolayısıyla Solingen'de düzenlenecek anma törenlerine Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'ın katılacağı belirtilerek, "Bu vesileyle, ırkçı ve yabancı düşmanı saldırılarda hayatlarını kaybeden tüm vatandaşlarımızı ve Solingen saldırısında aile fertlerini kaybetmesine rağmen itidal çağrılarıyla örnek bir duruş sergileyen, yakın zaman önce kaybettiğimiz Mevlüde Genç’i de hürmet ve rahmetle yad ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Almanya'da 30 yıldır dinmeyen acı: Solingen faciası
Almanya'da 30 yıldır dinmeyen acı: Solingen faciası

Solingen saldırısından bu yana 30 yılda yabancı düşmanlığının, ırkçılık ve İslam düşmanlığının Avrupa'da artmaya devam ettiğinin altı çizilen açıklamada, bunun kaygıyla izlendiği bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Her türlü ayrımcılığın önlenmesi ve bu tür trajedilerin tekrarlanmaması için yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam düşmanlığı ile hep birlikte mücadele edilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, sadece belirli bir topluma ve bireylere değil tüm insanlığa karşı tehdit teşkil eden bu düşmanca zihniyete karşı mücadelesini her düzeyde ve her platformda kararlılıkla sürdürecektir."

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