Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Savunma Sanayii İcra Komitesi, gündeminde yer alan konuları görüşmek üzere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplandı.

Yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemek için projeler karara bağlandı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen toplantıda, savunma sanayiindeki gelişmeler ele alındı. Toplantıda ayrıca, TSK ve güvenlik birimlerinin kullandığı yerli ve milli sistemlere yenilerini eklemek için; elektronik harp, kent güvenliği sistemleri, muhabere, silah, mühimmat, füze ile muhtelif platformlara dair çeşitli projeler karara bağlandı.

Teknoloji odaklı ve Ar-Ge temelli politika güçlenerek sürecek

Toplantıda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve güvenlik birimlerinin başarıyla sürdürdüğü çalışmalarda yerli ve milli savunma sanayiinin tasarladığı, geliştirdiği ve ürettiği ürünlerin öneminin son gelişmelerle bir kez daha ortaya çıktığı vurgulandı.

Savunma sanayii sektörünün COVID-19 kaynaklı salgına rağmen çalışmalarına ara vermeden devam ettiği vurgulanan toplantıda, teknoloji odaklı ve Ar-Ge temelli savunma sanayii politikasının güçlenerek süreceği, sektörler arası tecrübe paylaşımı ve ihracata yönelik çalışmaların artacağı dile getirildi.

Toplantıda, Türkiye'nin tam bağımsız savunma sanayii hedefiyle kararlı bir şekilde yoluna devam edeceği vurgulandı.