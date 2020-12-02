CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı, bir kadına "nitelikli cinsel saldırıda" bulunduğu iddiasıyla tutuklandı. İddialara göre, saldırı 20 Kasım'da gerçekleşti. Bu olaydan 5 gün sonra başkan yardımcısının "Kadına şiddete hayır" demek için eyleme katıldığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, o eylem, "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" kapsamında düzenlendi. CHP İlçe Başkan Yardımcısı, "Ahlaksızlığınızı aklayamayacaksınız" yazan pankart taşıdı. Ayrıca, eylemde kadınlara kırmızı şemsiye dağıttı.

Yarkadaş: Çok sayıda benzer taciz şikayeti alıyorum, sessiz kalamam

'Cinsel saldırı' iddiasıyla ilgili CHP içindeki tartışma da sürüyor. Eski CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, olaya tepki göstermesinin ardından, kendisini şov yapmakla suçlayan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na yanıt verdi.

Yarkadaş, Hürriyet gazetesine yaptığı açıklamada, "İlçe teşkilatlarından çok sayıda benzer taciz şikayeti alıyorum. Sessiz kalamam" dedi.

Yarkadaş, iddianın ortaya çıkmasının ardından, CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı'nın disipline sevk edilmediğini de ileri sürdü, "Maltepe’deki rezalet ortaya çıkınca, disipline falan vermiyorlar. 20 gün önce tarihli bir istifa dilekçesi verdiriyorlar." ifadesini kullandı.