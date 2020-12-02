TRT World Forum 2020'de, "COVID -19 Sonrası Dış İlişkiler ve Devletler arası İlişkilerde Yeni Gerçekler" başlıklı oturumda konuştu.

Çavuşoğlu, "Doğu Akdeniz'de yapmak istediğimiz bizim haklarımızı ve Kıbrıslı Türklerin haklarını korumaktır. Yunanistan ise bize maksimalist bir yaklaşımla geliyor. AB dayanışmasını da kötüye kullanıyor." dedi.

Türkiye'nin her halükarda diyaloga ve işbirliğine hazır olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "İşte ondan dolayı biz Doğu Akdeniz'de bölgesel bir konferans arzu ediyoruz. Tüm Kıbrıslıların da katılacağı bir konferans olacak bu." diye konuştu.