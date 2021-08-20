Geçtiğimiz günlerde kapılarını açan Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda (IDEF) çok geniş ürün yelpazesiyle Türk firmaları yer aldı. Yurt içi ve yurt dışından davet edilen birçok heyetin katılımcı firmalar ile yüz yüze görüşme imkanı bulduğu IDEF’te savunma sanayinde birçok uluslararası iş birliğinin geliştirilmesine zemin hazırlayan önemli anlaşmaların da imzalanması izledi.

Biz de hem bu gelişmeleri takip ettik hem de yıl içinde görüşlerine sıklıkla başvurduğumuz savunma sanayii uzmanlarına fuardaki favori ürünlerini sorduk.

CATS ile yeni bir dönem başlayacak

Savunma Sanayii Araştırmacısı Kadir Doğan ile ASELSAN standında bir araya geldik… Doğan’ın favori ürünü, yakın bir zamana kadar ambargolarla boğuşan görüntüleme sistemleri oluyor. Aselsan CATS’i neden favorisi olarak seçtiğini anlatan Doğan, ürünle ilgili de önemli bilgiler paylaşıyor.

LEVENT görenleri hayran bıraktı

Özellikle Mavi Vatan’la ilgili projelerde öne çıkan bir isim Savunma ve Denizcilik Araştırmacısı Kozan Selçuk Erkan… Bizi şaşırtmıyor ve favori ürününün Türk donanmasına büyük katkılar sağlayacak LEVENT olduğunu söylüyor. Nedenlerini birlikte izleyelim…

MKE çok önemli bir ürünü yerli olarak üretti

Savunma Sanayii Uzmanı Yusuf Akbaba ile MKE standı önünde buluşuyoruz. Favorisi MKE 20 mm alçak irtifa hava savunma sistemi… Akbaba’nın anlattıkları hem bu ürünün neden çok kritik olduğuna hem de neden ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştığına yanıt oluyor…

TÜBİTAK SAGE bildiğiniz gibi

Türkiye’de eğer bir yerlerde savunma sanayii ile ilgili önemli işlere imza atılıyorsa TÜBİTAK SAGE mutlaka orada vardır… Savunma Politikaları Analisti Hakan Kılıç’ın favori ürünü onu yakından takip edenlerin de tahmin edeceği üzere bir füze ailesi oluyor. Kılıç, TÜBİTAK SAGE imzalı Kuzgun mühimmat ailesinin kendisini için neden 1 numara olduğunu anlatıyor…

Dosta güven düşmana ‘Atmaca’

ATMACA ile ilk tanıştığımızda sadece sektöre yakın isimler değil, az da olsa bu alana ilgi duyan herkes çok heyecanlandı. Biz heyecanlanırken başta Yunanistan’daki savunma sanayii uzmanları olmak üzere çevre ülkelerdeki kimi programlarda Atmaca’yı ve özelliklerini sıkça duyduğumuz yayınlar izledik. Anıl Şahin’i favori ürünü için aradığımızda hiç düşünmeden ‘Atmaca’nın kara konuşlu versiyonu’ yanıtını verdi ve ürünün önünde buluştuğumuzda nedenlerini anlatmaya başladı…

Hassas Güdümlü Mühimmat konusunda çok yol aldık

Savunma Politikaları Analisti Arda Mevlütoğlu sadece ülkemizdeki değil bu alanda dünya genelinde yaşanan gelişmeleri de çok yakından takip eden bir isim. Bizinle röportaj için Milli Muharip Uçak’ın önünde buluşuyor. Ancak favorisi MMU değil. Mevlütoğlu tek bir ürün seçmek yerine daha geniş bakmayı tercih ediyor ve MMU’nun maketinde sergilenenler başta olmak üzere Hassas Güdümlü Mühimmat Sistemleri ailesinde Türkiye’nin son derece değerli işlere imza attığını anlatıyor…