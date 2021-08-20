Haber Giriş: 20 Ağustos 2021 Cuma 14:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya Dışişleri Bakanı'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi'yi kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Vahdettin Köşkü'ndeki Motegi'yi kabulü basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Mevlüt Çavuşoğlu Japonya
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