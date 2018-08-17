Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan dolar hamlesi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada imzalanmış sözleşmeler kapsamında dolar olarak verilmiş teminatların Türk lirasına çevrileceğini ve ilk defa imzalanacak olan sözleşmelerdeki verilecek teminatların Türk lirası olarak belirleneceğini açıkladı.

Aksini gerektirecek bir durum olmadıkça sözleşme gereği alınması gereken banka teminat mektupları yerine şirket bono ve teminatları alınarak şirketlerimizin yükleri hafifletilecek. Başkanlığımız daima Yerli ve Milli Savunma Sanayimizin ve Milli ekonomimizin yanındadır. — SSB (@SavunmaSanayii) 17 Ağustos 2018

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, açıklamasında ayrıca şu ifadelere yer verdi:

"Aksini gerektirecek bir durum olmadıkça sözleşme gereği alınması gereken banka teminat mektupları yerine şirket bono ve teminatları alınarak şirketlerimizin yükleri hafifletilecek. Başkanlığımız daima Yerli ve Milli Savunma Sanayimizin ve Milli ekonomimizin yanındadır."

Kaynak: TRT Haber