Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak Fransız mevkidaşıyla görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Fransız Finans Bakanı Bruno Le Maire ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki bakanın görüşmesinde, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği ve ABD’nin Türkiye’ye yönelik yaptırım adımları ele alındı.

Albayrak ile Maire, ABD’nin söz konusu uygulamalarına karşı birlikte ve işbirliği içerisinde hareket etme kararı aldılar.

Albayrak, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Le Maire’nin yaptığı Türkiye’ye destek açıklamalarından duyulan memnuniyeti dile getirdi ve teşekkür etti.

Bakanlar, ülkeleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve mutabık kalınan hususlarda daha yakın çalışma kararı alırken, ekiplerinin hızlı bir şekilde çalışmaya başlaması ve 27 Ağustos tarihinde Paris’te bir araya gelme konusunda mutabık kaldılar.

Kaynak: TRT Haber