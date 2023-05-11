Savunma Sanayii Başkanı Demir: ÇAKIR testleri geçti

Savunma Sanayii Başkanı Demir'in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Geçtiğimiz ay içerisinde açıkladığımız projeler vardı. Bunun devamı gelecek. Bütün paydaşlarımız vargüçleriyle çalışıyorlar.

Kimse kimseye muhtaç olmadan bir şey vermez. Milli çıkarlarımızı korumanın tek yolu savunma sanayiinde yerlileşmek ve millileşmektir.

Caydırıcı olmazsanız sizin üzerine oyun kurarlar. Bunu engellemenin tek yolu güç olmaktır. Savunma sanayiinde caydırıcı oluyorsunuz. Son zamanlar gördük ki üzerimize oynanan oyunları bozmanın tek yolu bu. Bunları hazır etmezseniz istediğiniz gibi istediğiniz şekilde kullanamazsınız. Türkiye bir eşik atlama peşinde. Bunun lokomotifi de savunma sanayiidir. 2700'e yakın savunma sanayii şirketimiz var.

"Gökbey'deki gibi haberler vermeye devam edeceğiz"

Savunma sanayii alanı özel bir alan. Kesin ve katı ihraç süreçleri vardır. Herhangi bir firma ihraç müsaadesi almadan ihracat yapamaz.

Bizim 10 civarında motor projemiz devam ediyor. Bunun bazılarının sonuçlarını aldık. Bu yolculuk devam edecek. Burada da başarılarımız devam edecek Gerek hidrojen gerek elektrik motorların da gündemimizde olduğunu söylemem gerekiyor. Gökbey'deki gibi haberler vermeye devam edeceğiz.

Kamerayı biz yapabiliyoruz. Önce ABD'den sonra Kanada'dan tedarik etmeye başladık. Sonra kısıtlamalar başladı. Biz daha iyilerini yapmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok daha iyileri yolda. Belki de Türkiye ileride en iyi kamera yapan ülkelerden biri olarak sayılacak.

Deprem bölgelerinde savunma sanayii için ürettiğimiz ürünlerin kullanılabildiğini gördük.

ÇAKIR füzesi

ÇAKIR bir seyir füzesi. ÇAKIR özelliğiyle birlikte bir eşik atlattı. Bu boyutta bir seyir füzesinin Akıncı'dan atılması önemli bir olay. ÇAKIR bugün testi başarıyla geçti. Olay sadece bir füzesinin atılması değil. İHA ile entegre olabilmesi. Burada büyük bir teknoloji var.

Alpagut

Biraz daha yüksek teknoloji içeren, üzerine bir kamera koyup hedefe yönlendirebilirsiniz. Teknolojiye sahip olunca oyun sizin oyunu siz kuruyorsunuz. Neye ihtiyacınız varsa ona göre yönlendirebilirsiniz. Yabancı bir İHA'nız olsaydı Çakır'ı entegre edemezdiniz.

Teber

Hareket ortamında hassas vuruş çok önemli. Bu güdümü koyduğunuz zaman istediğiniz hedefe gönderir ve hassasiyetle vurursunuz. Teknolojiye hakim olduktan sonra çok farklı yerlere çok farklı şekilde uygulayabilirsiniz.

ALKA

Yakın mesafe ve uzaktan gelen ürünleri tahrip edebiliyor. ALKA lazer ışığıyla gelen bir dronu yakabilir.

Kızılelma'nın üzerine koyacağımız ürünlerle marifletlerinin hangi noktaya gittiğini göreceksiniz. Hava-hava füzeleri de gelecek. Eskiden füzelerin motorlarını yurt dışından alıyorduk. Artık kendimiz üretebiliyoruz. Bir kere artık yola çıkınca daha nice ürünleri başarır hale geliyorsunuz.

Savunma sanayii kelimesinin anlamı aslında bir lokomotifin adı. Her mühendislik alanının kendi alanıyla ilgili uygulayabileceği bir şey var. Bizim için daha da önemlisi oradan gelişecek bir vizyon diğer teknoloji alanlarına da sıçrayacak.

Roketsan tarafından geliştirilen Tayfun füzesinin özel görüntüleri ilk kez @trthaber’de. pic.twitter.com/zoNjZNsTLv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 11, 2023

Tayfun

Yeni teknolojiler geliştiriyoruz. Eski teknolojilerin kombinasyonuyla da çok farklı teknolojiler üretebiliyoruz. Bunların hepsi kendinizi korumanız için kabiliyetlerden biri.

Bugünlerde arka arkaya çıkan ürünleri görüyoruz. Bunların hazırlıkları çok önceden yapılmıştı. Bu durmayacak ve bizi izlemeye devam edin. Durmamız şart. Bu gördükleriniz geçmişte çalışılmış çalışmaların ürünü. Şu an yapılan çalışmaların ürünlerini gelecekte göreceksiniz.

Bizim testlerimizin yüzde 85-90'ı genelde başarılı olur. O sürece gelene kadar çok iyi çalışıyoruz. Korumak istediğiniz şeyi ya da gerçekleştirmek istediğiniz hedefi şansa bırakamazsınız. Burada teknolojik yetkinlik gerçekten önemli.

Biz bir KAAN uçağımızı yaparken dünyada 4-5 ülkenin cesaret ettiği bir şeyi yapıyorduk. Bu büyük bir iddadır. Bunların marifetleri arttıkça daha da gurur duyayacağız. Allah kullanmayı nasip etmesin ama kullanmamız gerektiğinde de hazırlığını ona göre yapmamız lazım. Bu milletin her evladının yapılanları görmesi önemli.

Siper

Kademeli hava savunmada geldiğimiz son nokta Siper.

Ayrıntılar geliyor...