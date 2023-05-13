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Gündem
TRT Haber 13.05.2023 12:52

Savcılıktan "Muharrem İnce" açıklaması

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında sosyal medyada provokatif paylaşımda bulunan 17 kişi hakkında gözaltı kararı verdi.

Savcılıktan "Muharrem İnce" açıklaması

Muharrem İnce hakkında provokatif paylaşımlara inceleme
Muharrem İnce hakkında provokatif paylaşımlara inceleme

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Muharrem İnce
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