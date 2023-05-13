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HABER GİRİŞ
13.05.2023 12:53
, 13.05.2023 12:55
SON GÜNCELLEME
13.05.2023 12:55
YSK'dan Muharrem İnce kararı
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Muharrem İnce'ye verilen oylar geçerli sayılacak." dedi.
Ayrıntılar geliyor...
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