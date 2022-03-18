Çanakkale Savaşı'nda, sadece cephede değil, cephe gerisinde de büyük fedakarlıklar gösterildi.

Orduya ve asker ailelerine maddi destek sağlamak üzere Cihadiye yüzükleri üretildi ve satıldı. Bu yüzüklerin çok azı günümüze ulaştı.

Yüzüklerin bir tarafında Cihadiye 1332 yazarken, diğer tarafında ay yıldızlı Müdafaa-i Milliye Cemiyeti'nin amblemi bulunuyor.

İlk bakışta basit görünen bu demir yüzük, milli şuurun mihenk taşlarından biri.

Gelir oluşturmak için yüzükler satışa sunuldu

Müdafaa-i Milliye Cemiyeti, yeni bir gelir kalemi oluşturmak üzere “Cihadiye” adı verilen yüzükler tasarladı. Bu yüzükler şu amaçlarla üretildi ve satıldı:

“Askere gidecek olanlara yardım edilmesi, hastane ve aşevleri tesis edilmesi, asker ailelerine yiyecek temin edilmesi, orduya destek olmak.”

107'nci yılında 107 replikası üretildi

Yüzüklerin asılları günümüzde bir çok koleksiyonun en değerli parçası, ancak yüzüklerin replikasına ulaşmak mümkün.

Sanatçı Suzi Dilara Yücel, 107 yıllık bu yüzüğün 107 replikasını üretti. Amaç bu manevi değeri hatıralarda tutmak.

Yüzüklerin çok değerli olduğunu belirten Yücel, ''Kendi küçük ama dalga etkisi çok büyük yani. Savaş ortamında çok büyük bir gelir elde edilmiş. Düşünsenize, yani o Kurtuluş Savaşı gibi bir psikolojiyi düşünün bence bu yüzden çok değerli" dedi.

Padişah Mehmet Reşat’a da hediye edildi

Müdafaa-i Milliye Cemiyeti Reisi Nedim Bey, İstanbul Mebusu ve Cemiyetin İrşadiye Reisi Salah Cimcoz Bey ile Cemiyet Müdürü Cemil Bey, 24 Nisan 1915 günü Dolmabahçe Sarayı’na giderek Padişah Mehmet Reşat’ın huzuruna çıktı.

“Cihadiye” yüzüklerinden bir takımı ve ordunun askeri ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan yardımları gösteren bir listeyi padişaha sundular.

Padişah Mehmet Reşat, kendisine takdim edilenleri kabul etti, Cihadiye yüzüğünü de parmağına taktı. Çalışmalarından dolayı cemiyeti tebrik etti.

Fikrin beğenilmesiyle Çanakkale Savaşı'nda orduya gelir ağlamak için Cihadiye yüzüklerinin üretilmesine karar verildi.

Yüzükler sadece Osmanlı'da değil İran, Afganistan, Romanya gibi pek çok ülkede satıldı.

Fikir bir gazeteciden çıktı

Yüzüklerin ilk olarak Avrupa'da üretildiğini belirten Yücel, şunları söyledi:

''Avusturya Macar imparatorluğu'ndan bir gazeteci Edward Kaduşa Macar Kızıl Haçı'na savaş zamanında gelir elde etmek için demir yüzük projesi ortaya çıkartmış. Yani demir yüzüklerle altınların değişimi, mübadelesi şeklinde bir proje ortaya çıkartmış. Ve bu çok beğenilmiş.

24 Nisan 1915 günü evraklardan edindiğimiz kanaate göre Sultan Reşad'ın huzuruna müdafai milliye cemiyeti yetkilileri yüzüğün gümüş versiyonuyla geliyorlar. Sultan Reşad beğeniyor. Gümüşü alıp parmağına takıyor. Ve o zaman için büyük bir bağış sayılan 100 Osmanlı lirasını da veriyor bağış olarak."

Haber: Dilruba Amil

Kamera: Edabali Koçdemir