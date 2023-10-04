Sarp'ta pamuğa emdirilmiş 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Sarp Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin bilgi verdi.
Bakan Bolat, paylaşımında şunları kaydetti:
"Gümrük Muhafaza birimlerimizce Sarp Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen yakalamada, 1 ton ağırlığında pamuk yüküne emdirilmiş şekilde yurda sokulmaya çalışılan, piyasa değerinin yaklaşık 500 milyon lira civarında olduğu tahmin edilen metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Gençlerimizin zehirlenmesine izin vermeyeceğiz."