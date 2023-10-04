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Gündem
AA 04.10.2023 16:55

Sarp'ta pamuğa emdirilmiş 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Gümrük Muhafaza birimleri tarafından Sarp Gümrük Kapısı'nda pamuk yüküne emdirilmiş 1 ton metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

Sarp'ta pamuğa emdirilmiş 1 ton uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, Sarp Gümrük Kapısı'nda uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin bilgi verdi.

Bakan Bolat, paylaşımında şunları kaydetti:

"Gümrük Muhafaza birimlerimizce Sarp Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen yakalamada, 1 ton ağırlığında pamuk yüküne emdirilmiş şekilde yurda sokulmaya çalışılan, piyasa değerinin yaklaşık 500 milyon lira civarında olduğu tahmin edilen metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Gençlerimizin zehirlenmesine izin vermeyeceğiz."

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Ömer Bolat Ticaret Bakanlığı
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