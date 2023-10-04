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AA
04.10.2023 16:29
AK Parti'de kongre hazırlıkları sürüyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan parti genel merkezinde
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ne gitti. Erdoğan, cumartesi günü gerçekleşecek kongre için yetkililerle çalışma yapacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Efkan Ala ile genel başkan yardımcıları karşıladı.
Erdoğan'ın, 7 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'ne ilişkin parti yetkilileriyle çalışma yapacağı öğrenildi.