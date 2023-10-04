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Gündem
AA 04.10.2023 16:29

AK Parti'de kongre hazırlıkları sürüyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan parti genel merkezinde

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ne gitti. Erdoğan, cumartesi günü gerçekleşecek kongre için yetkililerle çalışma yapacak.

AK Parti'de kongre hazırlıkları sürüyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan parti genel merkezinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, AK Parti Genel Başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Efkan Ala ile genel başkan yardımcıları karşıladı.

Erdoğan'ın, 7 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek AK Parti 4. Olağanüstü Kongresi'ne ilişkin parti yetkilileriyle çalışma yapacağı öğrenildi.

AK Parti 7 Ekim'deki kongreye hazırlanıyor
AK Parti 7 Ekim'deki kongreye hazırlanıyor

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