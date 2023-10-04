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TRT Haber 04.10.2023 16:46

Ankara'da güvenlik toplantısı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi.

Ankara'da güvenlik toplantısı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İçişlei Bakanı Ali Yerlikaya ile Milli Savunma Bakanlığı'nda görüştü.

Toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

Bakan Fidan: PKK/YPG'nin kontrolündeki tüm tesisler artık meşru hedef
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"Çok pişman olacaklar"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da yaşanan terör saldırısıyla ilgili, terörle mücadelede Türkiye'nin tavrının net olduğunu hatırlatmıştı.

Fidan, açıklamasında, şu ifadelere yer vermişti:

"Terörle mücadelede Türkiye'nin tavrının net olduğu bilinen bir husustur. Yapılan çalışmalar neticesinde 2 teröristin Suriye'den geldikleri ve burada eğitim gördükleri açıklığa kavuşmuştur. Irak ve Suriye'de PKK/YPG’ye ait bütün alt yapı, üst yapı enerji tesisleri bundan sonra güvenlik güçlerimizin, istihbarat unsurlarımızın topyekün meşru hedefidir. Üçüncü tarafların PKK'lı YPG'li tesislerden ve şahıslardan uzak durmasını tavsiye ediyorum. Silahlı kuvvetlerimizin bu terör saldırısına cevabı çok net olacak ve böyle bir eylemi gerçekleştirdikleri için çok pişman olacaklar."

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