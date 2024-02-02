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TRT Haber 02.02.2024 01:00

Santa Maria Kilisesi soruşturmasında 25 kişi tutuklandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada 25 şüphelinin tutuklandığını, 9 şüphelinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını bildirdi.

Santa Maria Kilisesi soruşturmasında 25 kişi tutuklandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ndeki ayin sırasında Tuncer Cihan'ın öldürülmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, kilisede ateş açarak Cihan'ın ölümüne neden olan terör örgütü DEAŞ şüphelisi Amirjon Khliqov ve yanında bulunan David Tanduev'in de arasında olduğu 25 şüphelinin "örgüt üyeliği" ve "nitelikli kasten öldürme" suçlarından tutuklandığını açıkladı.

Tunç, 9 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirterek, olayla ilgili adli soruşturmanın kapsamlı şekilde devam ettiğini kaydetti.

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