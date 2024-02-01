Cumhurbaşkanı Erdoğan salondakilere seslendi: Murat kardeşimizi size emanet ediyorum

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Bağcılar Kadir Topbaş Halk Sarayı'nda 3. Bölge 3 Kademe Mahalle Başkanları Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Türkiye Yüzyılı İstanbul Vizyonu programıyla heyecanlarını aksiyon ve projelerle birleştirdiklerini söyledi.

Milletin özlediği, beklediği ve mutlu olduğu projeleri 10 temel başlıkta detaylı şekilde açıkladıklarını hatırlatan Kurum, ardından birçok ilçeyi gezdiklerini, sokaklarda herkesin kendilerinin hayallerini, projelerini, yatırımlarını konuştuğunu anlattı.

Kurum, "Benim sahada iki gözlemim var. Birincisi bıkkınlık, ikincisi umut ve mutluluk. İstanbullular artık CHP’li mevcut yönetimin sorumsuzluğundan illallah etmiştir." dedi.

İstanbul'un tarihini değiştirecek 650 bin yeni yuva inşa edeceklerini vurgulayan Kurum, "Ellerimizi vatandaşımıza 100 bin yeni sosyal konut yapmak için birleştireceğiz. Bu eller, İstanbul'un kaynaklarını israf etmeyecek, haksızlık etmeyecek, milleti sahipsiz bırakmayacak." diye konuştu.

Kurum, yarı zamanlı belediyecilik yapmayacaklarını, arada bir ''İstanbul'' demeyeceklerini, 7/24 belediyecilik faaliyetinde bulunacaklarını belirterek, şöyle devam etti:

"328 kilometre metro hattını 5 yılda 650 kilometre yapacağız. 10 yıl sonra 1004 kilometreye hep birlikte çıkaracağız. İstanbul’un metro gitmeyen tek bir ilçesini bırakmayacağız. Ortalama yolculuk süresini 64 dakikadan 39 dakikaya düşüreceğiz. Yeni metrobüs ve otobüs hatlarıyla hep birlikte İstanbul’un her yerine kesintisiz ulaşımı başaracağız. Trafik çilenizi sizlerle birlikte bitireceğiz. Mademki İstanbul hepimizin, o zaman İstanbul’un zenginliğinden, güzelliğinden her kesimi faydalandıracağız. Gençlerimize ulaşımda yüzde 40 indirim yapacağız. 0-6 yaş arası çocuğu olan babalara da aynı anneleri gibi çocuklarıyla ücretsiz seyahat hakkı vereceğiz."

"Daima işte, daima sokakta, daima vatandaşımızla olacağız"

Hep birlikte yeniden yollara düştüklerini, insanların oyundan önce kalbine, yüreğine talip olacaklarını aktaran Kurum, İstanbul’un her annesinin kendi anneleri, tüm gençleri ve çocuklarının kendi kardeşleri olacağını anlattı.

Kurum, bir anne yavrusunun geleceği için çabalıyorsa, o çabanın ortağı olacaklarını dile getirerek, "Size söz, bu ayaklar rahat odalarda durmayacak, ayağımıza şantiye çamuru değecek, sırtımıza İstanbul rüzgarı vuracak, yüzümüze, elimize kar değecek, yağmur değecek. Daima işte, daima sokakta, daima vatandaşımızla olacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla salondakilere seslendi

Murat Kurum, daha sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak konuştu. Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Yaklaşık 1500 kardeşimiz buradalar, büyük bir coşku ve heyecanla sizinle görüşmek istiyorlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefonla salondakilere, "Sevgili mahalle başkanı kardeşlerim. Sizi, gecenin bu saatinde en kalbi duygularla selamlıyorum. Heyecanınız heyecanım, coşkunuz coşkumdur. Şu anda inşallah İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımızla yaptığınız toplantının 31 Mart akşamının müjdesi olmasını diliyorum. 3. bölgenin bütün mahalle temsilcilerine inanıyorum. Bütün ev ev, kapı kapı dolaşarak, inşallah sandıkları nasıl patlatacağını da görür gibiyim. Durmadan, usanmadan ana kademe, kadın kolları, gençlik hep beraber çalışmak suretiyle 3. bölgeyi bu defa çok daha farklı alacağınıza inanıyorum. Durmadan, usanmadan, koşmaya, gayret etmeye var mısınız? İnşallah bu seçimlerde özellikle sandıkları patlatmaya var mısınız? Ben Murat başkanı sizlere emanet ediyorum. Murat kardeşimiz sizlere emanettir. Allah'a emanet olun." diye seslendi.

Toplantıya, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Cem Çekerek, AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve çok sayıda kişi katıldı.