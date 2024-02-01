Puslu 0.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 01.02.2024 22:30

TRT Genel Müdürü Sobacı AA 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Anadolu Ajansı'nın gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Anadolu Ajansı'nın (AA) Yılın Kareleri oylamasına katıldı. 

Sobacı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında 2023 yılı boyunca çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Sobacı'nın Çevre Yaşam kategorisinde tercihi İsa Terli'nin çektiği "Boğazın şahitliği" fotoğrafı oldu. 

İstanbul’da ziyarete açılan TCG Anadolu gemisi, Fatih Camii ve Ay güzel görüntüler oluşturdu.[İstanbul’da ziyarete açılan TCG Anadolu gemisi, Fatih Camii ve Ay güzel görüntüler oluşturdu.]

Haber kategorisinde TEKNOFEST için havalanan Bayraktar Akıncı İHA ile Süper Ay'ın birlikte görüntülendiği fotoğrafı seçen Sobacı, spor kategorisinde ise "Sahada isyan" ve "Pistte arbede" fotoğraflarına oy verdi. 

Sahada isyan fotoğrafında, FC Copenhagen ile Manchester United FC takımlarının karşılaşmasında bir taraftarın sahaya Filistin bayrağı ile girdiği an yer alıyor. 

TRT Genel Müdürü Sobacı AA 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

MotoGP 2023 sezonu Dünya Şampiyonası’nın 11. ayağı olan İspanya Katalonya Grand Prix`si, Barselona kentindeki 4,7 kilometrelik Barcelona-Catalunya pistinde yapıldı. Yarışın ilk virajındaki zincirleme kazada 5 sürücü (Alex Marquez, Enea Bastianini, Johann Zarco, Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi) pist dışına çıkarak çakıl havuzuna saplandı.[MotoGP 2023 sezonu Dünya Şampiyonası’nın 11. ayağı olan İspanya Katalonya Grand Prix`si, Barselona kentindeki 4,7 kilometrelik Barcelona-Catalunya pistinde yapıldı. Yarışın ilk virajındaki zincirleme kazada 5 sürücü (Alex Marquez, Enea Bastianini, Johann Zarco, Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi) pist dışına çıkarak çakıl havuzuna saplandı.]

TRT Genel Müdürü Sobacı, deprem kategorisinde ise Mustafa Seven'in çektiği "Şükür" fotoğrafına oy verdi. 

6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Sevda Apartmanı`nda, 68 saat sonra 33 yaşındaki Serap Topal ve 5 yaşındaki oğlu Mehmet Hamza Topal, ekipler tarafından sağ olarak çıkarıldı.[6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Sevda Apartmanı`nda, 68 saat sonra 33 yaşındaki Serap Topal ve 5 yaşındaki oğlu Mehmet Hamza Topal, ekipler tarafından sağ olarak çıkarıldı.]

Sobacı'nın Gazze: Kanıt kategorisindeki tercihi ise hastane zemininde yatan yaralı annesine bakan çocuğun olduğu "Anneye bakış" fotoğrafı ile kucağında kuzeninin cansız bedenini taşıyan bir kişinin yer aldığı "Haykırış" adlı fotoğraf oldu. 

İsrail’in, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sonucu Şifa Hastanesi`ne kaldırılan yaralı çocuk, hastane zemininde yatan yaralı annesinin yanından ayrılamadı.[İsrail’in, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sonucu Şifa Hastanesi`ne kaldırılan yaralı çocuk, hastane zemininde yatan yaralı annesinin yanından ayrılamadı.]

İsrail`in Gazze Şeridi`ne yönelik hava saldırıları sonucu yıkılan bir binanın enkazından kuzeni tarafından çıkarılan Filistinli kız hayatını kaybetti.[İsrail`in Gazze Şeridi`ne yönelik hava saldırıları sonucu yıkılan bir binanın enkazından kuzeni tarafından çıkarılan Filistinli kız hayatını kaybetti.]

ETİKETLER
Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı TRT
Sıradaki Haber
AK Parti'den Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:13
13 ilaç daha geri ödeme listesine eklendi
10:06
ABD'de tek motorlu uçak mobil ev parkına düştü
10:07
Bakan Şimşek uyardı: Banka hesabınızı kullandırmayın
10:04
Kenya'da gaz patlaması sonucu 2 kişi öldü, yaklaşık 200 kişi yaralandı
10:02
Brent petrolün varil fiyatı 79,05 dolar
10:01
Borsa rekor tazeledi
Kolombiya yerlileri dünyanın en uzun otoyolunu trafiğe kapattı
Kolombiya yerlileri dünyanın en uzun otoyolunu trafiğe kapattı
FOTO FOKUS
ABD bayrağından bir yıldız eksiliyor mu? Teksas ile Beyaz Saray arasında kriz
ABD bayrağından bir yıldız eksiliyor mu? Teksas ile Beyaz Saray arasında kriz
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ