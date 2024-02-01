TRT Genel Müdürü Sobacı AA 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Anadolu Ajansı'nın (AA) Yılın Kareleri oylamasına katıldı.

Sobacı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında 2023 yılı boyunca çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Sobacı'nın Çevre Yaşam kategorisinde tercihi İsa Terli'nin çektiği "Boğazın şahitliği" fotoğrafı oldu.

[İstanbul’da ziyarete açılan TCG Anadolu gemisi, Fatih Camii ve Ay güzel görüntüler oluşturdu.]

Haber kategorisinde TEKNOFEST için havalanan Bayraktar Akıncı İHA ile Süper Ay'ın birlikte görüntülendiği fotoğrafı seçen Sobacı, spor kategorisinde ise "Sahada isyan" ve "Pistte arbede" fotoğraflarına oy verdi.

Sahada isyan fotoğrafında, FC Copenhagen ile Manchester United FC takımlarının karşılaşmasında bir taraftarın sahaya Filistin bayrağı ile girdiği an yer alıyor.

[MotoGP 2023 sezonu Dünya Şampiyonası’nın 11. ayağı olan İspanya Katalonya Grand Prix`si, Barselona kentindeki 4,7 kilometrelik Barcelona-Catalunya pistinde yapıldı. Yarışın ilk virajındaki zincirleme kazada 5 sürücü (Alex Marquez, Enea Bastianini, Johann Zarco, Fabio Di Giannantonio, Marco Bezzecchi) pist dışına çıkarak çakıl havuzuna saplandı.]

TRT Genel Müdürü Sobacı, deprem kategorisinde ise Mustafa Seven'in çektiği "Şükür" fotoğrafına oy verdi.

[6 Şubat’taki Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Sevda Apartmanı`nda, 68 saat sonra 33 yaşındaki Serap Topal ve 5 yaşındaki oğlu Mehmet Hamza Topal, ekipler tarafından sağ olarak çıkarıldı.]

Sobacı'nın Gazze: Kanıt kategorisindeki tercihi ise hastane zemininde yatan yaralı annesine bakan çocuğun olduğu "Anneye bakış" fotoğrafı ile kucağında kuzeninin cansız bedenini taşıyan bir kişinin yer aldığı "Haykırış" adlı fotoğraf oldu.

[İsrail’in, abluka altındaki Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sonucu Şifa Hastanesi`ne kaldırılan yaralı çocuk, hastane zemininde yatan yaralı annesinin yanından ayrılamadı.]