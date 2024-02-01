TRT Genel Müdürü Sobacı AA 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, Anadolu Ajansı'nın (AA) Yılın Kareleri oylamasına katıldı.
Sobacı, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında 2023 yılı boyunca çektiği "Haber", "Çevre-Yaşam", "Spor" ile bu yıla özel eklenen "Deprem: Umut" ve "Gazze: Kanıt" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.
Sobacı'nın Çevre Yaşam kategorisinde tercihi İsa Terli'nin çektiği "Boğazın şahitliği" fotoğrafı oldu.
Haber kategorisinde TEKNOFEST için havalanan Bayraktar Akıncı İHA ile Süper Ay'ın birlikte görüntülendiği fotoğrafı seçen Sobacı, spor kategorisinde ise "Sahada isyan" ve "Pistte arbede" fotoğraflarına oy verdi.
Sahada isyan fotoğrafında, FC Copenhagen ile Manchester United FC takımlarının karşılaşmasında bir taraftarın sahaya Filistin bayrağı ile girdiği an yer alıyor.
TRT Genel Müdürü Sobacı, deprem kategorisinde ise Mustafa Seven'in çektiği "Şükür" fotoğrafına oy verdi.
Sobacı'nın Gazze: Kanıt kategorisindeki tercihi ise hastane zemininde yatan yaralı annesine bakan çocuğun olduğu "Anneye bakış" fotoğrafı ile kucağında kuzeninin cansız bedenini taşıyan bir kişinin yer aldığı "Haykırış" adlı fotoğraf oldu.