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TRT Haber 01.02.2024 21:00

İyi Parti ile CHP arasında afiş krizi

İyi Parti ve CHP arasındaki seçim afişi gerilimi karşılıklı açıklamalarla sürüyor. Akşener'in afişlerin asılmasını CHP'li belediyelerin engellediği iddiasının ardından Parti Sözcüsü Zorlu konuştu. "Bunun siyasal rekabetle ilgisi yok" dedi. Afiş sansürüne ilişkin kendilerine geri dönüş yapılmadığını söyledi.

İyi Parti Genel Başkanı Akşener, partisinin seçim afişlerinin asılmasını CHP'li belediyelerin engellediğini öne sürdü. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu iddiaları reddetti.

Eski ittifak ortakları arasındaki 'billboard'krizi devam etti.

İyi Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, "Ne zaman görülmüş bir siyasi partinin propagandasının bir belediye tarafından belirlenmek istenmesi. Şimdi dolayısıyla bunun siyasal rekabetle, demokrasi ile hiçbir alakası yoktur" sözleriyle tepki gösterdi.

Tartışma; İyi Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de seçim afişlerinin reklam panolarına asılmasının engellendiğini duyurmasıyla başladı.

"Açıklamaların ardından herhangi bir girişim olmamıştır"

Partiden yapılan açıklamada, İyi Parti'nin CHP ile ittifak yapmayarak 81 ilde kendi adaylarıyla seçime girme kararına atıfta bulunuldu.

İyi Parti Sözcüsü Zorlu, afiş geriliminin ardından CHP'li belediyelerden bir geri dönüş olmadığının altını çizdi. Zorlu, "Açıklamalar üzerinden 24 saat geçti" diyerek tepkisini sürdürdü.

Zorlu sözlerine şöyle devam etti:

"Sayın İmamoğlu ve Özel, bu konuda açıklama yaptılar. İkisinin de açıklaması üzerinden 24 saat geçti. Bize herhangi bir şekilde, bu şirketle anlaşmamız olduğu halde parasını ödemiş olduğumuz halde ve birisi CHP’nin Genel Başkanı, diğeri İstanbul Büyükşehir Belediyesinin başkanı. Bu açıklamaları yapmış olduğu rağmen herhangi bir olumlu seyir, adım, girişim olmamıştır"

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