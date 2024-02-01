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TRT Haber 01.02.2024 20:20

Numan Kurtulmuş: TBMM ne Anayasa Mahkemesini ne de Yargıtayı denetleyen bir kurum değildir

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin, "Süreç tamamlandığı için karar Meclis'te okundu" dedi. Kurtulmuş, Meclis'in yüksek yargı arasındaki görüş farklılığının tarafı olmadığını söyledi.

Numan Kurtulmuş: TBMM ne Anayasa Mahkemesini ne de Yargıtayı denetleyen bir kurum değildir
[Fotograf: AA]

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) Hatay milletvekili seçilen Gezi parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle ilgili açıklama yaptı.

Kurtulmuş, "Benim Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretimin TBMM'deki bu oturumla ya da mahkeme kararının okunmasıyla uzaktan yakından ilişkisi yoktur" açıklamasını yaptı.


Kurtulmuş konuyla ilgili sözlerine şöyle devam etti:

" Yurt dışında bulunmamın Meclis'teki oturumla ilişkilendirilmesinin fevkalade yanlış, fevkalade yersiz ve fevkalade haksız olduğunu ifade etmek isterim.

Teamül gereği ben burada olsaydım bile o hafta nöbetçi Meclis Başkan Vekilimiz Bekir Bozdağ meclis kürsüsüne çıkacak ve mahkeme kararını okutacaktı.

Anayasa Mahkemesi'nin muhatabı TBMM olmadığı gibi herhangi bir anlamda ne Anayasa Mahkemesi'ni ne de Yargıtay'ı denetleyen bir kurum değildir"

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