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Gündem
AA 14.11.2024 12:28

Şanlıurfa'da MİT destekli göçmen kaçakçılığı operasyonu

MİT, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen ortak operasyon sonucu 1'i Suriyeli 9 insan kaçakçısı organizatörü yakalandı.

Şanlıurfa'da MİT destekli göçmen kaçakçılığı operasyonu

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT'in elde ettiği istihbarat sonucu, aralarında PKK, DEAŞ gibi terör örgütleri ile bağlantılı şahısların da bulunduğu 187 kişinin kaçak yollarla Suriye'den Türkiye'ye geçeceği tespit edildi.

Zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı

Yapılan istihbari çalışmalar sonucu 187 kişinin kaçak yollarla Türkiye'ye geçişini sağlayan 9 insan kaçakçısı MİT, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ve Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen ortak operasyonla gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da MİT destekli göçmen kaçakçılığı operasyonu

Gözaltına alınan kişilerin üzerinden silah, tüfek, mühimmat, birçok telefon ve bilgisayar ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 4'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Suriyeli şüpheli ise sınır dışı edilmek için İl Göç İdaresi'ne sevk edildi.

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Göç İnsan Kaçakçılığı MİT Şanlıurfa Terör Örgütü
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