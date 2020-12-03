Haber Giriş: 3 Aralık 2020 Perşembe 15:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da 2 terörist teslim oldu
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2 terörist, silah ve mühimmatlarıyla güvenlik güçlerine teslim oldu.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/YPG içinde faaliyet gösteren teröristlerin örgütten kaçışı sürüyor.
Suriye'nin kuzeyindeki örgütün barınma alanlarından kaçan 2 terörist, silah ve mühimatlarıyla Suruç ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu. Teröristlerin üst aramasında, bir piyade tüfeği, bir tabanca, 25 fişek ile 9 mermi ele geçirildi.
Sağlık kontrolünden geçirilen teröristlerin sorgu işlemleri devam ediyor.
Etiketler: PKK/YPG Terör Örgütü
Son Haberler
- 16:10
- 16:09
- 15:59
- 15:41
- 15:37
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Dünya Engelliler Günü mesajı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz