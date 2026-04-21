Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki olaylara ilişkin "yaralı" açıklaması

İletişim Başkanlığı'ndan, yapılan açıklamada, söz konusu illerdeki okullarda meydana gelen elim hadiselerin ardından ortaya atılan bazı iddiaların kamuoyunu manipüle etmeye yönelik dezenformasyon içerdiği vurgulandı.

"Şanlıurfa'da 3, Kahramanmaraş'ta 5 yaralının tedavisi sürüyor"

Yaralıların sağlık durumuna ilişkin güncel bilgilerin paylaşıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mevcut durumda, Şanlıurfa’da 3, Kahramanmaraş’ta ise 5 vatandaşımızın sağlık kuruluşlarımızda tedavileri kesintisiz şekilde devam etmektedir. Yaralı vatandaşlarımızın tedavi süreçleri, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sağlık personelimiz tarafından gerekli hassasiyet ve özen gösterilerek anlık olarak takip edilmektedir."

"Resmi makamlar dışındaki iddialara itibar edilmemeli"

Açıklamada, toplumsal huzuru olumsuz etkileyebilecek nitelikteki asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği hatırlatılarak, kamuoyunun yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları esas almasının önem arz ettiği belirtildi.