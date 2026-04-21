Az Bulutlu 16.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 21.04.2026 12:33

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki olaylara ilişkin "yaralı" açıklaması

İletişim Başkanlığı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okullarda yaşanan olaylarda "yaralılara dair bilgi bulunmadığı" iddialarının asılsız olduğunu, her iki ilde toplam 8 yaralının tedavisinin hassasiyetle sürdüğünü bildirdi.

[Fotograf: AA]

İletişim Başkanlığı'ndan, yapılan açıklamada, söz konusu illerdeki okullarda meydana gelen elim hadiselerin ardından ortaya atılan bazı iddiaların kamuoyunu manipüle etmeye yönelik dezenformasyon içerdiği vurgulandı.

"Şanlıurfa'da 3, Kahramanmaraş'ta 5 yaralının tedavisi sürüyor"

Yaralıların sağlık durumuna ilişkin güncel bilgilerin paylaşıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Mevcut durumda, Şanlıurfa’da 3, Kahramanmaraş’ta ise 5 vatandaşımızın sağlık kuruluşlarımızda tedavileri kesintisiz şekilde devam etmektedir. Yaralı vatandaşlarımızın tedavi süreçleri, ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşları ile sağlık personelimiz tarafından gerekli hassasiyet ve özen gösterilerek anlık olarak takip edilmektedir."

"Resmi makamlar dışındaki iddialara itibar edilmemeli"

Açıklamada, toplumsal huzuru olumsuz etkileyebilecek nitelikteki asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiği hatırlatılarak, kamuoyunun yalnızca resmi makamlar tarafından yapılan açıklamaları esas almasının önem arz ettiği belirtildi.

ETİKETLER
İletişim Başkanlığı
Sıradaki Haber
6 beldede 7 Haziran'da ara seçim yapılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:00
Tarihi Kasımiye Medresesi yeniden eğitim yuvasına dönüştü
12:42
Polisin "dur" ihtarına uymayan alkollü sürücüye 225 bin lira ceza kesildi
12:42
41 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 111 gözaltı
12:30
CSO Ada Ankara'da "23 Nisan" etkinlikleri düzenlenecek
12:19
İşgalci İsrail'in Gazze ablukası yüzlerce öğrencinin geleceğini karartıyor
12:13
FETÖ’den aranan eski emniyet müdürü İstanbul’da yakalandı
Tarihi Kasımiye Medresesi'nde bir asır sonra akademik eğitim veriliyor
Tarihi Kasımiye Medresesi'nde bir asır sonra akademik eğitim veriliyor
FOTO FOKUS
Türk SAT timi Libya’da sahada
Türk SAT timi Libya’da sahada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ