Samsunspor Avrupa'da doludizgin gidiyor

UEFA Konferans Ligi’nin 3’üncü haftasında Samsunspor, kendi sahasında ağırladığı Hamrun Spartans’ı 3-0 mağlup etti. Maç önünde Samsunspor taraftarları koreografide Filistin bayrağı ve 'From the river to the sea, palestine will be free' (Nehirden denize kadar Filistin özgür olacak) yazılı pankart açtı.

12’nci dakikada ani gelişen Hamrun Spartans atağında Koffi’nin ceza sahası dışından kaleye çektiği şutu kaleci Okan Kocuk son anda kornere çıkarttı.

16’ncı dakikada Zeki Yavru’nun ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Mouandilmadji’nin kafa vuruşunda kaleci Bonello son anda kurtardı. Dönen topu defans uzaklaştırdı.

18’inci dakikada Emre Kılınç’ın ara pasıyla buluşan Holse, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun kaleye çektiği şut ağlarla buluştu. VAR kontrolü sonrası gol geçerli sayıldı: 1-0.

29’uncu dakikada Van Drongelen’in defansın arkasına gönderdiği topla buluşan Emre Kılınç’ın şutunu defans çizgiden çıkarttı. Dönen topu Holse ağlarla buluşturdu. Hakem golü faul gerekçesiyle iptal etti.

45 3’üncü dakikada Holse’nin pasıyla buluşan Mouandilmadji’nin ceza sahası çaprazından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Samsunspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda 2 gol daha geldi

58’inci dakikada Zeki Yavru’nun kullandığı köşe vuruşunda Emre Kılınç’ın ceza sahası dışından topu düzelterek vurduğu meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

65’inci dakikada Zeki Yavru’nun kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Van Drongelen’in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

77’nci dakikada Holse’nin ceza sahasına yerden gönderdiği topa gelişine vuran Mouandilmadji’nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0.

Karşılaşmayı Samsunspor 3-0’lık skorla kazandı.