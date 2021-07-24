Tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınının olumsuz etkileri ile mücadele kapsamında, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünce ‘Salgın Sosyal Destek Programı’ hayata geçirilerek acil durum hali ilan edildi.

Bu kapsamda, belirli sosyal yardım programlarının tutarları artırıldı. 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na (SYD) her ay düzenli gönderilen periyodik paylar artırıldı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına çeşitli dönemlerde ek periyodik pay aktarıldı.

30 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihlerinde, salgına özel hayata geçirilen yeni sosyal yardım programları ve ek destekleri içeren "Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı" hayata geçirildi.

2 milyonun üzerinde hane faydalandı

Salgın Sosyal Destek Programı, fazlar halinde uygulanıyor. İlk fazda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonundan düzenli sosyal yardım alan ve 2022 sayılı Kanun kapsamında aylık alan yaşlı ve engelli ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira nakdi yardım yapıldı.

Faz 1 kapsamında gerçekleştirilen ödemelerden ise 2 milyonun üzerinde hane faydalandı.

Salgın Sosyal Destek Programı ikinci faz ödemeleri, 19 Nisan 2020'de başladı. İlk ödemeden yararlanan hanelerden farklı olan ve ihtiyaç sahipliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere 1000'er lira nakdi yardım verilmesi planlandı.

Faz 2 kapsamında 2 milyonu aşkın haneye ödeme yapıldı.

Başvurular e-Devlet üzerinden alındı

Salgın Sosyal Destek Programı üçüncü faz ödemeleri kapsamında 20 Nisan 2020 itibarıyla her iki fazdan yararlanamayan ve daha çok salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi hale gelen hanelerin başvuruları e-Devlet üzerinden alındı.

Üçüncü faz kapsamında da ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira ödeme yapıldı. Bu ödemelerden de 2 milyonun üzerinde hane faydalandı.

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem Milli Dayanışma Bağış Kampanyası" kapsamında toplanan ve 2 milyar lirayı aşan bağışlar, ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırıldı.

Kampanya kapsamında toplanan bağışlar, faz 3 kapsamında e-Devlet kapısı üzerinden alındı. Başvuruları ön değerlendirme kriterlerinden geçirerek ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Vakfına iletilen ve dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen hanelere 1000'er lira nakdi yardım aktarıldı. Bu kapsamda da 2 milyonun üzerinde haneye ödeme yapıldı.

Tam kapanmada 2,2 milyar lira sosyal destek sağlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 26 Nisan'da duyurulan, tam kapanma sürecinin olumsuz etkilerini azaltmak amacıyla 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerinde geçerli olmak üzere Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı hayata geçirildi.

Halihazırda son bir yıl içinde SYD Vakıflarınca muhtaçlık değerlendirmesi yapılarak, hak sahipliği kararı verilen hanelere yeniden başvuru alınmadan merkezi yardım ödemesi gerçekleştirildi.

Bu yardım programı ile SYD Vakıflarınca, salgın nedeniyle dönemsel ihtiyaç sahibi olduğu değerlendirilen ve hak sahipliği kriterleri devam eden 2 milyonun üzerinde haneye 1100'er lira tutarında tek seferlik ödeme yapılarak, toplam 2,2 milyar lira sosyal yardım ödemesi yapıldı.

Böylece, COVID-19 dönemini kapsayan Nisan 2020-Temmuz 2021 tarihlerinde uygulanan faz 1, faz 2, faz 3, Biz Bize Yeteriz Türkiyem Kampanyası ve Tam Kapanma Sosyal Yardım Programı ile yaklaşık 7 milyon tekil aileye 10,6 milyar lira destek sağlandı.

Belirli sosyal yardım programlarının tutarları artırıldı

Salgın döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle 3294 sayılı Kanun kapsamında yürütülen belirli sosyal yardım programlarının tutarları yüzde 18 ila yüzde 50 arasında değişen oranlarda artırıldı.

Bu kapsamda, 2020'de Eşi Vefat Etmiş Kadınlara Yönelik Nakdi Yardım ile toplam 107 bin kişiye 341 milyon lira sosyal yardım yapıldı.

Muhtaç Asker Ailelerine Yönelik Nakdi Yardım kapsamında 75 bin haneye 125 milyon lira, Muhtaç Asker Çocuklarına Nakdi Yardım ile 5 bin 546 kişiye 2,8 milyon lira yardım ulaştırıldı.

Öksüz ve Yetim Yardımı kapsamında toplam 50 bin kişiye 64 milyon lira, Şartlı Sağlık, Gebelik ve Lohusalık Yardımları ile 1,2 milyon kişiye 476 milyon lira destek sağlandı.

2020'de 2,6 milyon öğrenciye 730 milyon lira sosyal yardım yapıldı

Şartlı Eğitim Yardımı kapsamında 2020'de toplam 2,6 milyon öğrenciye 730 milyon lira sosyal yardım ulaştırıldı.

Maddi olarak zor durumda kalan vatandaşlara ivedilikle destek verilebilmesini sağlamak amacıyla 81 ildeki 1003 SYD Vakfına her ay gönderilen kaynak, 135 milyon liradan 188 milyon liraya çıkarıldı.

Salgın döneminde merkezden uygulanan sosyal destek programlarının yanı sıra dönemsel ihtiyaç sahibi haline gelmiş vatandaşlara yerelden ivedilikle hizmet sunulabilmesi adına SYD Vakıflarına ek kaynak gönderildi.

Bu kapsamda, salgın süresince SYD Vakıflarına toplam 1 milyar liranın üzerinde 6 ek kaynak aktarıldı.