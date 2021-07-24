Haber Giriş: 24 Temmuz 2021 Cumartesi 11:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
3'ü Kandil kadrosundan 47 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, teröristlerin saldırı ve sızma girişimlerine anında karşılık verdi. Son bir hafta içinde 47 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de eylemlerine Kurban Bayramında da devam etti. Teröristlerin hain emelleri Mehmetçiğin verdiği karşılıkla engellendi.
Suriye'de terörden arındırılan Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgeleri PKK/YPG'li teröristlerin hedefinde. Teröristler, bu üç bölgeye sızma ve saldırı girişimlerini bayram boyunca da devam ettirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu, saldırı ve sızma girişimlerinin tamamına anında karşılık verdi.
Son bir haftada 47 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Teröristlerden 3'ünün örgütün Kandil kadrosundan olduğu belirlendi.
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