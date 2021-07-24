AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Maraş açılımına ilişkin Birleşmiş Milletler ve bazı ülkelerden gelen açıklamalara tepki gösterdi.

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın son KKTC ziyaretinde Kıbrıs Türkünün hak ve menfaatlerini bir kez daha güçlü şekilde savunduğunu belirtti.

Erdoğan'ın adadaki gerçeklere ve hukuka uygun açıklamalarına karşı bazı ülkelerin açıklamalar yaptığını ifade eden Çelik, Bu ülkelerin hukuksuz açıklamalarını tümüyle reddediyoruz. Cumhurbaşkanımız, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la beraber KKTC’nin Maraş bölgesinin açılmasına dair güçlü ve hukuka uygun mesajlar verdi. Buna karşı çıkan ülkelerin söyledikleri hukuka uygun değildir; sadece Rum-Yunan propagandasına dayanmaktadır." dedi.

KKTC'nin Maraş açılımının ikinci aşamasına dair BMGK Başkanlığı tarafından yapılan açıklamayı tümüyle reddettiklerini kaydeden Çelik, bu açıklamanın Rum-Yunan asılsız iddialarına dayandığını ifade etti.

"BMGK kararları, mülkiyet haklarını ve egemenlik haklarını ihlal edemez"

Maraş'ın, açılmadığı ve askeri bölge ilan edildiği haliyle de KKTC toprağı olduğunu vurgulayan Çelik, şöyle devam etti:

Maraş'a dair yürütülen açılım, mülkiyet haklarına saygı çerçevesinde yürütülmektedir ve uluslararası hukuka uygundur. BMGK kararları, mülkiyet haklarını ve egemenlik haklarını ihlal edemez. Gelinen noktada sahadaki gerçekliğin göz ardı edilmesi sürdürülemez hale gelmiştir. Maraş’ta mağduriyetlerin giderilmesi gereklidir. Ada gerçeklerine ve hukuka uygundur."

"KKTC’ye yönelik haksızlıklara son verilmelidir"

Uluslararası toplumun adadaki gerçeklikle yüzleşmesi gerektiğini kaydeden Çelik, "Türk tarafının iyi niyetine rağmen Rum tarafının tutumu nedeniyle iki kesimli federal çözümün artık seçenek olmadığını görmelidir. KKTC’ye yönelik haksızlıklara son verilmelidir." dedi.

"KKTC vardır ve var olacaktır"

Çelik, "KKTC’nin sunduğu yapıcı ve gerçekçi öneriyi destekliyoruz. Kıbrıs meselesine dair yegane adil ve kalıcı çözümün Türk halkının eşit egemenliği ve statüsüne dayalı bu çözüm olduğuna inanıyoruz. KKTC vardır ve var olacaktır." ,fadelerini kullandı.