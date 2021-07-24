Rozeti takmadan önce CHP'yi hedef alan paylaşımları nedeniyle partiye katılımı tepki çeken Cihangir İslam, bu kez Millet İttifakı'nı rahatsız etti.

Cihangir İslam'la ilgili eleştiriler İyi Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'la yaşadığı Afgan polemiği nedeniyle yeniden gün yüzüne çıktı.

İyi Parti Grup Başkanvekili Türkkan, Türkiye'ye gelen Afganlılara yönelik, "Suriyeliler yetmedi, şimdi de Afganlılar. Yol geçen hanı mı burası?" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.

İslam, o paylaşıma "Altına 'Makedonyalı Lütfü' diye bir imza atmalıydınız" diyerek yanıt verdi.

Bu paylaşım İyi Parti cephesinde tepkiyle karşılandı. İyi Parti, rahatsızlığını CHP yönetimine iletti.

İslam, sadece ittifak ortakları tarafından değil, sosyal medya kullanıcılarının da hedefi oldu.

"Polemiklerden uzak durun"

Bu tartışma CHP yönetimini harekete geçirdi. Yönetimden milletvekillerine "Millet ittifakına zarar verecek söylemlerden kaçının, polemiklerden uzak durun" uyarısı geldi.

CHP'de grup yönetimi de milletvekillerini açıklamaları ve paylaşımları konusunda uyardı.