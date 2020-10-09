Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 117 bin 101 Covid-19 testi yapıldı, 1615 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 58 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1398 kişi iyileşti. Böylece, Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 290 bin 352'ye çıktı.

Toplam test sayısı 11 milyon 278 bin 47'ye ulaştı. Hasta sayısı 330 bin 753, vefat sayısı 8 bin 667, ağır hasta sayısı 1403, aktif hasta sayısı 31 bin 734 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 6,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,3 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 1615 hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımızda düşüş eğilimi devam ediyor. Salgını kontrol altında tutacak olan filyasyon ve izolasyon. Tedbirlere uyarsak buna gerek kalmayacak. Salgını birlikte kontrol altında tutabiliriz. Bu mücadeleye güç verin." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Katar'da yayımlanan The Peninsula gazetesine mülakat verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar'da yayımlanan "The Peninsula" gazetesine verdiği mülakatta, Türkiye-Katar ilişkileri, Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Libya, Suriye ve terörle mücadele politikası ile bölgesel gelişmeleri değerlendirdi.

Türkiye'nin salgınla mücadele sürecine de değinen Erdoğan, koronavirüs salgınının, küresel bir sağlık sorunu olmasının yanında tüm dünya için siyasi, ekonomik ve sosyal boyutları olan bir mesele haline geldiğini ifade etti.

Sınır tanımadan bütün ülkeleri etkileyen bu salgını, insanlığın maruz kaldığı büyük bir imtihan olarak gördüklerini belirten Erdoğan, "Tüm dünyanın kaderinin ortak olduğunu hatırlatan bu imtihanın da hep birlikte omuz omuza vererek atlatılabileceğine inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Bu anlayışla Türkiye'nin sadece vatandaşlarının sağlığını düşünmekle kalmadığını, hiçbir ayrım gözetmeksizin 150'den fazla ülkeye tıbbi malzeme desteğinde bulunduğunu anımsatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ülkemizde üretilen yerli solunum cihazları ve maskeler başta olmak üzere ihtiyaç duyulan kritik sağlık malzemelerini dostlarımızla paylaşmaktan geri durmadık. Salgın döneminde hem sağlık altyapısı hem sağlık sistemi hem de geliştirilen teşhis ve tedavi protokolleriyle takdir edilen bir farklılık ortaya koyduk. Türkiye, son 18 yılda güçlendirdiğimiz sağlık sistemi, 40 bin yoğun bakım yatağı, 246 bin yatak kapasitesi, 4 bini aşan tedavi kurumu ve 1 milyon 100 binin üzerindeki sağlık çalışanıyla salgını en rahat karşılayan ülkelerden biri oldu. Bu süreçte hızla yapımı tamamlanan dev sağlık tesisleri ve ülke genelinde faaliyete geçen 16 şehir hastanesiyle vatandaşlarımıza hem moral hem de sağlıklarını koruyacağımıza dair güvence verdik. Salgına karşı aldığımız sağlık tedbirlerinin yanında her kesimden vatandaşımızı bu süreçte ekonomik ve sosyal açıdan da güvence altına alan ve dünyaya örnek olan uygulamaları hayata geçirdik.

İmkanlarımızla beraber ülkemizin virüsle mücadeledeki tecrübelerini de dostlarımızla paylaştık. Türk bilim insanlarının teşhis, tedavi ve aşı geliştirilmesi yönündeki azimli ve yoğun çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda da 26 Mart 2020 tarihinde kabul ettiğimiz G-20 Bildirgesi ile aşının hızlıca geliştirilmesi için kaynak sağlama taahhüdünde bulunduk. 'Koronavirüs Küresel Mukabele' taahhüt etkinliğinin parçası olarak üzerimize düşeni yerine getirme gayretindeyiz."

Okul öncesinde haftada 5 gün eğitim yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yüz yüze ve uzaktan eğitimde aşamalı geçiş planı doğrultusunda, 12 Ekim'de başlayacak ikinci aşamanın uygulama programının detaylarını 81 ile gönderilen yazıyla paylaştı.

Buna göre, okul öncesi eğitim kurumlarının tamamında, haftada 5 gün ve günde 6 etkinlik saati olacak şekilde yüz yüze eğitim yapılacak. İlkokul 1, 2, 3 ve 4'üncü sınıf ile ortaokul 8'inci sınıflarda haftada 2 gün, toplam 12 ders saati (2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün, toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak. Lise hazırlık sınıfları ve 12'nci sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.

Lise hazırlık sınıflarında ve 12'nci sınıflarda haftalık ders çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve mesleki derslerden okul yönetimince belirlenenler yüz yüze eğitimle, bunların dışında kalanlar ise uzaktan eğitim yoluyla verilecek.

Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak, uzaktan eğitimlerde bir ders süresi 30 dakika olarak planlanacak.

Yüz yüze eğitime geçişte ikinci aşamanın son hazırlıklarına ilişkin toplantı

Milli Eğitim Bakan Yardımcıları Mustafa Safran ve Reha Denemeç ile 81 il milli eğitim müdürünün katılımıyla, yüz yüze eğitimin ikinci aşamasına ilişkin toplantı düzenlendi. Video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantıda, 12 Ekim'de başlayacak yüz yüze eğitimin ikinci aşaması öncesi okullardaki son hazırlıklar değerlendirildi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, hijyen ve dezenfektan ürünleriyle ilgili tedarikin eğitim kurumlarındaki üretim süreçleriyle koordineli sağlanması talimatı verdi.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan "eğitim için tedbir" çağrısı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, 12 Ekim itibarıyla 5 sınıf düzeyinde daha yüz yüze eğitime başlanacağını hatırlatarak "Biliyoruz ki vaka sayıları eğitimi doğrudan etkiliyor. Lütfen, evlatlarımız için maske, mesafe..." uyarısında bulundu.

Sağlık Bakanı Koca 9. Sağlık Zirvesi'nin açılışında konuştu

Özel Hastaneler Platformunca her yıl yapılan Sağlık Zirvesi'nin dokuzuncusu "Pandemi ve Sürdürülebilir Sağlık" teması ile bu yıl dijital ortamda gerçekleştirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, telekonferans yöntemiyle katıldığı zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, "Hedefimiz, tüm toplum olarak sağlıklı hayat tarzının benimsendiği, herkesin sağlık hakkının korunduğu, ihtiyaç halindeki herkesin vaktinde ve kaliteli sağlık hizmetine kolayca erişebildiği bir Türkiye'ye sahip olmaktır." dedi.

Bakan Koca, konuşmasında, pek çok gelişmiş ülkede salgının ilk günlerinde görülen yoğun bakım kuyrukları, hasta tercih etme tablolarının Türkiye'de yaşanmadığına dikkati çekerek bunda özel hastanelerin aktif rol almasının önemli bir etkisi olduğunu ifade etti.

Bakan Selçuk: Aylık ortalama 30 milyonun üzerinde reçeteye işlem yapıyoruz

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da telekonferans yöntemiyle katıldığı 9. Sağlık Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, salgının Türkiye'nin sağlık sisteminin ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha gösterdiğini vurgulayarak "Hiçbir vatandaşımızın ilaç temininde sıkıntıya düşmemesini önemsiyoruz. Şu anda sözleşmeli olduğumuz 26 bin 586 eczanemiz var ve aylık da ortalama 30 milyonun üzerinde reçeteye işlem yapıyoruz." dedi.

Salgın sürecinde reçete ve raporların geçerlilik süresinin uzatıldığını dile getiren Selçuk, ilaçların 3 aylık verilmesine imkan sunulduğunu, Covid-19 tanı ve tedavi hizmetlerinin acil sağlık kapsamında verilen sağlık hizmeti olarak kabul edildiğini kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığından otellerle ilgili yeni karar

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy imzasıyla yayımlanan yeni genelge ile "Konaklama Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi"nin "Güvenli Turizm Sertifikası" bölümünde değişiklik yapıldı.

Söz konusu değişiklikle 30 oda ve üzeri kapasitedeki tüm konaklama tesislerine de "Güvenli Turizm Sertifikası" alma zorunluluğu getirildi.

Gözyaşında da koronavirüs tespit edildi

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, "RWTH Aachen Üniversitesi'nde 18 Covid-19 hastası üzerinde yapılan bir çalışmada hastalardan 5'inin gözyaşında PCR testi ile koronavirüs RNA'sı saptandı." dedi.

Bu nedenle, hasta kişilerin gözyaşına veya gözyaşının silindiği mendil ve peçeteye dokunulmaması gerektiği uyarısında bulunan Kayıpmaz, "Bir başka çalışmada gözyaşında artışın ve çapaklanmanın da belirtiler arasında olabileceği gösterildi; Milano'da gerçekleştirilen çalışmada ise Covid-19'un retinayı da etkileyebileceği sonucuna varıldı." bilgisini paylaştı.

Öte yandan Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Nurten Saydan, yaptığı açıklamada, Covid-19 nedeniyle vatandaşların, eczanelere içerideki kişinin çıkmasını bekleyip girmeleri ve sosyal mesafeye uymaları gerektiği uyarısında bulundu.

Başkentte Covid-19 denetimi

Ankara'da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında denetim yapıldı. Vali Yardımcısı Kemal Karadağ, Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'nin katıldığı Tıp Fakültesi Caddesi'nde gerçekleştirilen Covid-19 denetimlerinde, esnaftan maske, mesafe ve hijyen konusunda duyarlı olmaları istendi.

Ayrıca belediye otobüsleri denetlendi, yolcuların maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyup uymadığı da kontrol edildi.