FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Osman Kavala hakkında hazırlanan ve mahkemece kabul edilen ikinci iddianamenin ayrıntıları belli oldu.

İddianamede, Osman Kavala'nın, Açık Toplum Vakfı Başkanı George Soros’a bağlı çalıştığı belirtildi, Kavala’nın Gezi Parkı Kalkışması'nı planladığı ileri sürüldü.

Açık Toplum Vakfı’nın, demografik farklılıkları ön plana çıkararak Arap coğrafyasında olduğu gibi Türkiye’de de ülke yönetimini değiştirmeyi hedeflediği belirtildi.

Flash bellekten çıkan bilgiler kanıt olarak sunuldu

Kavala’ya ait telefon ve flash bellekten çıkan bilgiler de savcılık tarafından kanıt olarak sunuldu.

Uluslararası arenada Türkiye'nin imajını zedelemeye ve terör örgütü PKK'yı sempatik göstermeye çalışan bazı kişilerin, Kavala tarafından finanse edildiği ileri sürüldü.

Aynı zamanda Türk vatandaşı da olan eski CIA danışmanı Henri Barkey'in, hem Gezi Kalkışması, hem de 15 Temmuz Darbe girişimi döneminde Türkiye'de bulunmasının tesadüf olmadığı anlatıldı.

Kavala ve Barkey'in bağlantıları belirlendi

İddianamede, telefonları ortak baz istasyonlarından defalarca aynı anda sinyal veren Kavala ve Barkey'in bağlantılarına ayrıntılı şekilde yer verildi.

İddianamede, Kavala ile Barkey, siyasal ve askeri casusluk ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ile suçlanıyor.

İki sanık hakkında, ağırlaştırılmış müebbet ve 20'şer yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.