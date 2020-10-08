İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldırım-1 Cudi operasyonu kapsamında; Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca ortak Hava Kuvvetleri destekli operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, bölgede operasyonların devam etmekte olduğu da vurgulandı.