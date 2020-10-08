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Jandarma ve MİT'ten ortak operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde, jandarma ve MİT'in ortak operasyonu ile 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldırım-1 Cudi operasyonu kapsamında; Şırnak'ın Silopi ilçesi Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca ortak Hava Kuvvetleri destekli operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 2 terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, bölgede operasyonların devam etmekte olduğu da vurgulandı.
Etiketler: şırnak Cudi dağı PKK terör operasyonuSon Güncelleme: 9 Ekim 2020 Cuma 00:07
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