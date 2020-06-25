Dünyanın neresinde olursa olsun çağrılar karşılıksız bırakılmadı, 132 ülkeden 100 bine yakın vatandaşın yurda dönüşü sağlandı. TRT Haber ekibi, tahliye operasyonunun yürütüldüğü Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi'ni görüntüledi.

Haftanın 7 günü 24 saat mesai yapıldı. Gelen çağrılar karşılıksız kalmadı. Türkiye'nin dünya ülkeleri tarafından örnek alınan çalışmaları işte bu merkezde yürütüldü.

Cumhuriyet tarihinin en büyük tahliye operasyonunun yürütüldüğü Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezinde bugüne kadar toplam 132 ülkeden 100 bine yakın Türk vatandaşının yurda dönüşü sağlandı.

Koronavirüs sebebiyle vefat eden 470 vatandaşın cenazesi yurda getirildi

Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi'nde 110 bine yakın çağrıya yanıt verildi. Koronavirüs sebebiyle yurtdışında hayatını kaybeden 590 Türk vatandaşından 470'inin cenazesi yurda getirildi. Alınan çağrılar yurtdışındaki temsilciliklere iletilerek çözüme ulaştırıldı. Öyle ki, tahliye operasyonlarında diplomatik girişimlerle uçağın kalkacağı başka ülke sınırları bile açtırıldı.

Destek talebinde bulunan 151 ülkeden 134'üne yardım gönderildi

Türkiye'nin çabaları, kendi vatandaşlarıyla sınırlı kalmadı. Küresel salgın sürecinde 151 ülkeden gelen yardım talebi geldi. Planlamalar dahilinde 134 ülkeye tıbbi malzeme ve gıda yardımı sağlandı. Uçaklar, Latin Amerika'dan Pasifik Okyanusu'ndaki küçük ada ülkelerine kadar "kara gün dostu" Türk bayraklarıyla havalandı. Diğer taleplerin karşılanması için de çalışmalar devam ediyor.

Koordinasyon ve Destek Merkezi şu günlerde, normalleşme süreci ile birlikte uluslararası uçuşların karşılıklı başlatılması çalışmalarını sürdürüyor.

Haber: Mustafa Seçen

Kamera: Şerif Tuluy