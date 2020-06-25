Haber Giriş: Kaynak: AA
İdlib için toplanan yardım 717 milyon lirayı geçti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İdlib'e yönelik yardım kampanyasının başlatıldığı 13 Ocak'tan itibaren 717 milyon 63 bin 102 lira toplandığını söyledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Başkanlığında düzenlenen "Sivil Toplum Kuruluşları İdlib İstişare Toplantısı"nda yaptığı açıklamada, İdlib'e yönelik yardım kampanyasının başlatıldığı 13 Ocak'tan itibaren 717 milyon 63 bin 102 lira toplandığını bildirdi.
Ayrıntılar gelecek...
Son Haberler
- 12:54
- 12:52
- 12:48
- 12:44
- 12:40
Sıradaki Haber
Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz