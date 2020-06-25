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Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 5 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist daha hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
TSK tarafından Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine düzenlenen Pençe-Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor.
Operasyon kapsamında Haftanin bölgesinde tespit edilen 5 terörist daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Etiketler: son dakika Pençe-Kaplan OperasyonuSon Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 11:48
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