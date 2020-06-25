Aile, Çalışma ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü normalleşme takvimini hazırladı.

Buna göre, telefon ve online görüşmeler olarak sürdürülen Aile Danışmanlığı hizmeti yeniden yüz yüze olarak yürütülecek.

Yüz yüze danışmanlık hizmeti maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek, 1 Temmuz’dan itibaren tekrar başlayacak.

Koruyucu ve önleyici hizmetler bağlamında ASDEP personeli ile gerçekleştirilen hane ziyaretlerine de 1 Temmuz’dan itibaren tekrar başlanacak.

Psikososyal destek hizmetine de devam edilecek.