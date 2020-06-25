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Yüz yüze aile danışmanlık hizmeti yeniden başlıyor
[Fotoğraf: AA]
Aile Danışmanlığı Programı'nda yeniden yüz yüze hizmet başlıyor. 1 Temmuz’dan itibaren tekrar başlayacak danışmanlık hizmetinde maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilecek.
Aile, Çalışma ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürlüğü normalleşme takvimini hazırladı.
Buna göre, telefon ve online görüşmeler olarak sürdürülen Aile Danışmanlığı hizmeti yeniden yüz yüze olarak yürütülecek.
Yüz yüze danışmanlık hizmeti maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek, 1 Temmuz’dan itibaren tekrar başlayacak.
Koruyucu ve önleyici hizmetler bağlamında ASDEP personeli ile gerçekleştirilen hane ziyaretlerine de 1 Temmuz’dan itibaren tekrar başlanacak.
Psikososyal destek hizmetine de devam edilecek.
Etiketler: yüz yüze danışmanlık sosyal mesafeSon Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 10:39
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