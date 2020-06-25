İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine 65 yaş ve üzeri vatandaşların turizm amaçlı seyahat etmesiyle ilgili genelge gönderdi.

Genelgeye göre, izin belgesi alınarak turizm amaçlı seyahat yapılabilecek. Ancak 3 yıl içinde organ ve kemik iliği nakli olanlar, immün yetmezliği bulunanlar ve diyaliz hastaları seyahat izin belgesine başvuramayacak.

"Turizm Amaçlı Seyahat İzin Belgesi" için sağlık kuruluşuna, valilik veya kaymakamlığa gidilmesine gerek olmayacak, "Alo 199 Vefa Sosyal Destek Hattı"ndan ya da e-Devlet üzerinden başvuru yapılabilecek.

65 yaş ve üzeri kişiler, kendileriyle aynı durumdaki 1. derece yakınlarını da kapsayacak şekilde en fazla 6 kişi için izin belgesine başvurabilecek.

İzin belgesi, otobüs, uçak, tren ve özel araçlarla yapılacak yolculuklarda kullanabilecek.