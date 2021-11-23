Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 11:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Barış Pınarı bölgesinde 3 ve Zeytin Dalı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Barış Pınarı Bölgesi'nde saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.
Zeytin Dalı Bölgesi'nde de yine saldırı hazırlığı içindeki 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamada terörle mücadelenin aralıksız devam ettiği mesajı da verildi.
Barış Pınarı bölgesinde 3 ve Zeytin Dalı bölgesinde 1 olmak üzere saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Detayları @trthaber muhabiri Bülent Çulcuoğlu, Suriye sınırından aktardı.https://t.co/aXMo4GVKgT pic.twitter.com/nobNp21did— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 23, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Cemal Kaşıkçı davasında Suudi Arabistan'daki karar örneği istendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz