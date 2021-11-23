Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin 26 firari sanığın yargılandığı davanın duruşması İstanbul'da görüldü.

Mahkeme heyeti, Suudi Arabistan'da cinayetle ilgili soruşturma ve kovuşturma yapılıp yapılmadığının sorulmasına karar verdi.

Heyet, sanıklar hakkında kesinleşmiş karar var ise Türkiye'de mükerrer cezalandırılmalarını engellemek için karar örneğinin gönderilmesine de hükmetti.

Ayrıca mahkeme, yakalama emri bulunan 26 sanığın infazının beklenmesine karar verdi. Duruşma 24 Şubat'a ertelendi.