Haber Giriş: 23 Kasım 2021 Salı 11:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Cemal Kaşıkçı davasında Suudi Arabistan'daki karar örneği istendi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili dava, İstanbul 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Sanıkların, Suudi Arabistan’da yargılandığı davanın kararı talep edildi.
Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülmesine ilişkin 26 firari sanığın yargılandığı davanın duruşması İstanbul'da görüldü.
Mahkeme heyeti, Suudi Arabistan'da cinayetle ilgili soruşturma ve kovuşturma yapılıp yapılmadığının sorulmasına karar verdi.
Heyet, sanıklar hakkında kesinleşmiş karar var ise Türkiye'de mükerrer cezalandırılmalarını engellemek için karar örneğinin gönderilmesine de hükmetti.
Ayrıca mahkeme, yakalama emri bulunan 26 sanığın infazının beklenmesine karar verdi. Duruşma 24 Şubat'a ertelendi.
Etiketler: Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan
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