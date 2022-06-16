Haber Giriş: 16 Haziran 2022 Perşembe 12:52Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Saldırı hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirdi
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığı yapan 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmıyoruz, bırakmayacağız! Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine yönelik saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verildi.
Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmıyoruz, bırakmayacağız!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) June 16, 2022
Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine yönelik saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek! pic.twitter.com/8owO6yz922
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG Terörle Mücadele
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