Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmıyoruz, bırakmayacağız! Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine yönelik saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi. Mücadelemiz en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek" ifadelerine yer verildi.