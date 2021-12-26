Haber Giriş: 26 Aralık 2021 Pazar 10:41Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Saldırı hazırlığındaki 3 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele yurt içi ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürülüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG'linin komandolar tarafından ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Teröre ve teröriste geçit yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 26, 2021
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi.#MSB pic.twitter.com/lLPbc6LalW
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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