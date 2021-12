Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

"İstanbul'u sevmek demek tüm insanlığı sevmek demektir"

Görüyorum ki 2023'ün ışıkları ufukta. Kuruluşundan bugüne AK Parti saflarında görev alan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. İstanbul bizim medeniyetimizde de tarihimizde de ayrı bir hikayeye ve öneme sahiptir. Esasen İstanbul'u sevmek demek 81 vilayetinin tamamıyla Türkiye'yi sevmek demektir. İstanbul'u sevmek demek, her rengiyle her inancıyla her kültürüyle her meşrebiyle tüm insanlığı sevmek demektir. Bu kadar sevilen bir şehre hizmet etmek de meşakketli ama bir o kadar şerefli bir iştir. Bu şehre hizmet etmek demek 3 kıta 7 iklimi aynı çınarın altında toplayan ecdada hizmettir.

"Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması çok kıymetlidir"

Her dava gibi bizim davamızın da sembolleri vardır. İstanbul'un Fethi bizim için çok önemli bir dönüm noktasıdır. İstanbul'un Fethi'nin nişanesi olan Ayasofya'nın yeniden ibadete açılması çok kıymetlidir. Verdiğimiz mücadele Ayasofya'nın minarelerinden kurtaracağız diyenlere karşı inancımıza sahip çıkma mücadelesidir. Verdiğimiz mücadele Ayasofya'nın nezdinde varoluş sebebimize sahip çıkma mücadelesidir. Zulüm 1453'te başladı diyenlere karşı bu toprakların ebedi vatanımız olduğunu gösterme mücadelesi veriyoruz. Verdiğimiz mücadele, mankurtlaştırılmaya çalışılan gençlerimize 2053 vizyonumuzu emanet etme mücadelesidir.

"Davası olmayanın sevdası olmaz, sevdası olmayanın öfkesi olmaz"

Bu salonda 3 bini aşkın kardeşim var. Davası olmayanın sevdası olmaz, sevdası olmayanın öfkesi olmaz. Bazen öfkeli gözüküyorsak tek sebebi davamız ve sevdamızdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygulandığı anlar

AK Parti Arnavutköy ilçe teşkilatından bir hanım kardeşimiz son cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde her gün akşam işinden çıktıktan sonra partiye gelip geç saatlere kadar, çalışmalara katılıyor. Bu arada kanser hastası olan babasının durumu ağırlaşıyor. kendisi bu zor günlerinde babasının yanında olması gerektiği düşüncesiyle bir gün işten çıktıktan sonra teşkilata gitmeyip evde kalıyor. Babası, evladını evde görünce niye partiye gitmediğini soruyor. Hanım kardeşimiz de babasına kendisiyle vakit geçirmek istediği için böyle yaptığını söylüyor. Bunun üzerine babası, 'Benim hastalığımın dönüşü yok, vatan babadan önemlidir, senin yerin benim yanım değil, görevinin başıdır. Sana hakkım sonuna kadar helaldir. Sen git partideki çalışmalarını yürüt' diyor. Ertesi gün de Hakk'ın rahmetine kavuşuyor.

“Bu dava insanların kendi canlarından bile aziz bildikleri önde tuttukları bir davadır.”



Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda partililere seslendi.https://t.co/T2Bg7EvTMc pic.twitter.com/B3vF0EQrtP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 26, 2021

"Bu davada bencilliğe, kibire, nobranlığa, ihanete yer olmaz"

İnsanların kendi canlarından bile aziz bildikleri bir davadır. Bu davada bencilliğe, kibire, nobranlığa, ihanete yer olmaz diyoruz. Bu davayı hep daha ileriye taşıyarak 2023'e de 2053'e de zaferle ulaştırmak bizim sorumluluğumuzdadır. Rabbim hepimizi bu davaya layıkıyla hizmet edenlerden eylesin.

"39 belediyemize sesleniyorum: Hayvan barınaklarını ihmal etmeyiniz"

Teşkilat, genel merkeziyle, illeriyle partinin gövdesidir. Burdan 39 belediyemize sesleniyorum: Hayvan barınaklarını ihmal etmeyiniz. Gaziantep'te Asiye yavrumuz pitbull köpekleriyle oynuyordu. O Asiye'miz köpeklerle oynarken paramparça edilir hale geldi. Asiye'mizi ambulans uçakla Antalya'ya gönderdik ve şu anda tedavisi orada yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Buradan 39 belediyemize sesleniyorum hayvan barınaklarını ihmal etmeyiniz.https://t.co/T2Bg7EvTMc pic.twitter.com/JCGRg9o4xP — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 26, 2021

"Bizim millete can borcumuz var, onlar için ne yapsak az"

İlk günden beri AK Parti'yi kuran ve iktidara getiren millettir diyoruz. Bizim bu millete sadece teşekkür, şükran değil, 15 Temmuz'daki gibi can borcumuz da var. Bu millet için ne yapsak, ne hizmet etsek, hangi başarıyı önlerine sersek azdır.

"Biz her yerde bu millete yakışanı yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz"

Eğitim ve sağlıkta gerekli adımları attık. 3 ayda Atatürk Havalimanı'nda 1016 odalı hastane yaptık. Biz her yerde bu millete yakışanı yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Şu anda 81 vilayetimizin tamamında üniversitelerimiz var. İşte bu erdemliler hareketinin en önemli başarısıdır, ispatıdır. 19 yılda ülkemize kazandırdığımız eserleri saymaya kalksak günler yetmez.

"Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefi hayal değil"

Türkiye'nin küresel krizler karşısındaki dayanıklılığının gerisinde ülkemize kazandırdığımız bu alt yapının bulunduğunu, örnekleriyle izah etmeliyiz. Yeni ekonomi programımızı, bu güçlü alt yapının üzerinde inşa ettiğimizi, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefinin hayal değil, bir el uzatımı mesafeye kadar yaklaşmış bir hakikat olduğunu vurgulamalıyız.

"Faiz sebep enflasyon neticedir, biz bu çarkı bozacağız"

Faiz zengini daha zengin fakiri daha fakir yapar. Faiz sebep enflasyon neticedir. Bu çarkı da inşallah bozacak milletimiz asli noktadaki hedeflerine ulaştıracağız. Türkiye'yi bu günlere getiren tüm eser ve hizmetlerin altında nasıl AK Parti'nin imzası varsa, ülkemizi 2023'e taşıyacak yeni nesillere, 2053 vizyonunu emanet edecek atılımların da yine AK Parti tarafından gerçekleştirilebileceği gerçeğini herkese göstermeliyiz. Büyük ve güçlü Türkiye'nin hızla inşasından rahatsız olanların, ülkemizi uluslararası alanda geriletmek, iç siyasette yeniden istikrarsızlığa sürüklemek, ekonomide tekrar kendilerine bağımlı kılmak için yaptıkları fütursuz açıklamaları, attıkları sinsi adımları ortaya koymalıyız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faiz, zengini daha zengin fakiri daha fakir yapar. Biz bu çarkı da inşallah bozacak ve milletimi asli noktadaki hedeflerine ulaştıracağız.⁰https://t.co/T2Bg7EvTMc pic.twitter.com/kwZAxSb7YC — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 26, 2021

"İBB, borcunu hiçbir iş yapmadan 23,5 milyar liradan 61 milyar liraya çıkardılar"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bir hesaba göre 13 bin 500, bir hesaba göre 15 bin kişiyi işten çıkarıp aralarında terör örgütüyle iltisaklıların da bulunduğu 45 bin kişiyi aldılar. Hani İstanbul Büyükşehir Belediyesinde personel fazlası vardı. Hani İstanbul Büyükşehir Belediyesinde israf vardı. İstanbul için borçlanmak ihanettir diyerek, göreve geldiler, belediyenin borcunu hiçbir iş yapmadan 23,5 milyar liradan planladıklarıyla birlikte 61 milyar liraya çıkardılar. Anlaşılan o ki 2024'e kadar bu borç rakamı 100 milyar lira sınırına dayanacaktır. Evet bunun adı İstanbul'a ihanettir. Bunun adı İstanbulluya ihanettir. Bunun adı Türkiye'ye ihanettir. Halbuki yaptıkları hiçbir iş yok. Bırakın yeni iş yapmayı, devam eden işleri bile yürütemiyorlar. Geçmişte İstanbul'a yapılan her hizmete karşı çıkmış, engel olmak için kendilerini yırtmışlardı. Şimdi de utanmadan engelleniyoruz yalanıyla beceriksizliklerini örtmeye çalışıyorlar. Ama arkadaşlarımız işin aslının öyle olmadığını bilgisiyle belgesiyle ortaya koyuyorlar. Şehri yönetemiyorlar ama maşallah iftira atmayı, yalan söylemeyi çok iyi başarıyorlar. Bunların hayatı yalan, bunların hayatı iftira. Çiftçiye yalan söylüyorlar, işçiye yalan söylüyorlar, esnafa yalan söylüyorlar, İstanbul halkına yalan söylüyorlar. İnşallah önümüzdeki seçimde millet bunların tüm yalanlarını yüzlerine vuracak ve hak ettikleri yere yuvarlayacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir hesaba göre 15 bin kişiyi işten çıkarıp yerine aralarında terör örgütüyle iltisaklıların da bulunduğu 45 bin kişiyi aldılar. İBB’nin borcunu hiçbir iş yapmadan 23,5 milyar liradan 61 milyar liraya çıkardılar.⁰https://t.co/T2Bg7EvTMc pic.twitter.com/fXSoWIwS2J — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) December 26, 2021

Erdoğan'a NFT tabanlı "İstanbul'un Dijital Anahtarı" hediye edildi

Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, AK Parti Genel başkanvekilleri Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Erkan Kandemir ve Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul milletvekilleri ve ilçe belediye başkanları katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a günün anısına NFT tabanlı "İstanbul'un Dijital Anahtarı" ve bir tablo hediye etti.

Program sonunda AK Parti İstanbul teşkilatında kuruluştan bugüne kadar mahalle başkanlığı, sandık görevlisi olarak görev yapanlar adına 3 kişiye Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hediyeleri verildi.

[Fotoğraf: AA]