Adres beyanı, kimlik kartlarına sürücü belgelerinin yüklenmesi ve daha birçok işlem artık sıra beklemeye, randevu almaya gerek kalmadan NüfusMatiklerde yapılabiliyor.

NüfusMatikler, nüfus işlemlerini daha da hızlandırmak için bir süredir 31 ilde devrede. Yeni tip kimlik kartları ile kullanılabilen cihazlar, gelecek hafta 50 ilde kullanıma açılacak. Amaç, uygulamanın tüm Türkiye'de yaygınlaşması.

Parmak iziyle giriş yapılıyor

NüfusMatiklerde kimlik doğrulama sistemi, parmak izi sensörü sayesinde yapılıyor. Kimlik doğrulama bildirimi 7 yıl boyunca dijital olarak saklanabiliyor. Hangi işlemin, hangi tarihte ve saat kaçta yapıldığı da bu dijital ortamda kalıyor.

Dijital sertifika sayesinde kimliğin sahte olup olmadığı anlaşılıyor

Konuya ilişkin TRT Haber'e değerlendirmelerde bulunan Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Bilgi İşlem Daire Başkanı Emre Önyurt, şunları kaydetti;

Adres beyanı, kimlik kartlarına sürücü belgelerinin yüklenmesi, 15 yaş altı çocukları, evlatları varsa onların kimlik kartlarının başvurularının yapabilmeleri gibi birtakım işlemleri sıraya girmeden yapabilecek noktaya gelecekler.

Cihazın içine kimlik kartı yerleştirildiğinde biz kimlik kartının orjinalliğini içindeki sertifikadan kontrol ediyoruz. İçindeki dijital sertifika kontrol edildikten sonra bunun sahte bir kimlik kartı olmadığı anlaşılıyor.

Haber: Emre Önyurt