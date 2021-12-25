Haber Giriş: 25 Aralık 2021 Cumartesi 20:23Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Vaka sayısı yeniden 20 binin üzerinde
[Fotoğraf: AA]
Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 536 COVID-19 testi yapıldı, 20 bin 470 kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi yaşamını yitirdi.
Omicron varyantının Avrupa’dan sonra ülkemizde de yayılmaya başlaması hatırlatma dozunun önemini çok artırdı. Tedbirlere özenle uymak, hatırlatma dozunu aksatmadan yaptırmak ve sosyal hayatı olması gerektiği gibi sürdürmek: VARYANT YENİ, YAPMAMIZ GEREKENLER AYNI. CİDDİYETLE! pic.twitter.com/UVlR18gG5B— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 25, 2021
Ayrıntılar geliyor...
Son Haberler
- 20:34
- 20:34
- 20:23
- 19:20
- 19:26
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğalgaz ve elektrikte çok büyük fedakarlık yapıyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz