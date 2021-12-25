İlahiyat ve İslami İlimler Fakültesi öğrencileri Türkiye Geneli 2'nci İlahiyat Gençlik Buluşması'nda bir araya geldi.

Programda konuşan Ak Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, gençlere seslendi.

"Geleceğe inancımız arttı"

Bu topraklar üzerinde güçlü medeniyetler kuracak gençliğin yetiştiğini ifade etti:

"Önümüzde sizin neslinize ve sizin neslinizden sonra gelecek olanlara büyük bir sorumluluk düşüyor. Sizler Allah'ın izniyle İslamın 3. büyük medeniyet çıkışının öncüleri olacaksınız. Sizin buradaki gayretli ve gerçekten çok coşkulu varlığınız bizim 2053 ve 2071 hedeflerimize olan inançlarımızı da artırmıştır"

"Geçmişte zor dönemler yaşandı"

Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş ise önceki dönemlerde ilahiyat fakültesi öğrencilerinin yaşadığı zorluklara değindi:

"Kendi öğrencisine diplomasını veremeyen dekanlardan birisiyim. Çünkü girememişti mezuniyet töreni yapılan yere. Bir hoca için bundan daha büyük bir azap olur mu bu azabı biz yaşadık siz yaşamayın inşallah"

"Aydınlık bir gelecek bekliyor"

Programa İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. İlahiyat Gençliğinden aydınlık bir gelecek inşa etmelerini beklediğini söyledi:

"Ne diyanetimize ne imam hatiplerimize ne ilahiyatlarımıza kimsenin dil uzatmasına izin vermeyeceğiz. Bu kurumlarımızla Türkiye yücelecek, bu kurumlarımızla bütün ümmete ümit verecek ve Allah'ın izniyle bütün İslam dünyasının aydınlık geleceğini bu kurumlarımız eliyle inşa edeceğiz"

Programın ardından katılımcılara hediye takdimi yapıldı ve aile fotoğrafı çekildi.