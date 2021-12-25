Gaziantep’teki birçok yatırımın toplu açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, dev tesisten övgüyle bahsetti.

Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’ndeki el sanatları sergisini gezen Başkan Erdoğan, piyano çalan çocukları dinledikten sonra Şahinbey Belediyesi Koro ekibiyle birlikte ‘Beraber Yürürdük Biz bu Yollarda’ şarkısını söyledi.

Ev sahibi Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kongre Merkezi’nin tanıtımı sırasında Gaziantepli bakır ustaları tarafından yapılan dev ibriği Cumhurbaşkanı’na hediye etti.

"Muhteşem bir eser"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahinbey Kongre Merkezi’ni muhteşem bir eser diyerek tanımlayıp “Kongre ve Sanat Merkezinin açılışını yapıyoruz. Bu muhteşem eser Şahinbey'e, Gazi Şehrimiz, Gaziantep'imize. Hayırlı olsun. Mübarek olsun. Gerek Başkanımıza, mimarından, mühendisine, tüm işçilerimize bu emekleri sebebiyle şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum” dedi.