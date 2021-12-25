Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu’nun en büyük kongre merkezini açtı
Gaziantep’in kurtuluşunun 100. yıl etkinlikleri için şehri ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun Gaziantep’e kazandırdığı ve Güneydoğu’nun en büyüğü olan Kongre ve Sanat Merkezi’nin açılışını yaptı.
Gaziantep’teki birçok yatırımın toplu açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, dev tesisten övgüyle bahsetti.
Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’ndeki el sanatları sergisini gezen Başkan Erdoğan, piyano çalan çocukları dinledikten sonra Şahinbey Belediyesi Koro ekibiyle birlikte ‘Beraber Yürürdük Biz bu Yollarda’ şarkısını söyledi.
Ev sahibi Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Kongre Merkezi’nin tanıtımı sırasında Gaziantepli bakır ustaları tarafından yapılan dev ibriği Cumhurbaşkanı’na hediye etti.
"Muhteşem bir eser"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şahinbey Kongre Merkezi’ni muhteşem bir eser diyerek tanımlayıp “Kongre ve Sanat Merkezinin açılışını yapıyoruz. Bu muhteşem eser Şahinbey'e, Gazi Şehrimiz, Gaziantep'imize. Hayırlı olsun. Mübarek olsun. Gerek Başkanımıza, mimarından, mühendisine, tüm işçilerimize bu emekleri sebebiyle şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum” dedi.
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