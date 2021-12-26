Kamu Denetçiliği Kurumu’ndan (KDK) yapılan açıklamada, 2013'te bir devlet hastanesine açıktan atanan engelli kişi, 2015'te istemi dışında başka yere tayin edilerek engel durumuna uygun olmayan birimde çalışmaya başladı.

Bu birimde yaklaşık 4 yıl çalışan kişi, engel oranının yüzde 40'tan yüzde 84'e yükseldiğini, hastanenin şehir merkezinden uzak olması nedeniyle ulaşımda sorun yaşadığını söyleyerek, evine yakın başka bir ilçenin toplum sağlığı merkezine tayinini istedi.

Personel eksikliği gerekçesiyle talebi reddedilen memur, KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu değerlendiren KDK, engelli memurun isteğinin yerine getirilmesine yönelik tavsiyede bulundu.

KDK'nin tavsiye kararına uyan ilgili sağlık müdürlüğü, başvurucunun yer değişikliği talebinin yerine getirildiğini duyurdu.